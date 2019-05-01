日媒：華為最快今年推出全球首款5G電視　配備8K解像度螢幕

據《日本經濟新聞》引述知情人士報道，華為計劃最快今年領先全球推出5G電視，還計劃三年內擠身全球前五大個人電腦製造商，拓展高階消費性電子產品之勢正排山倒海而來，三星和蘋果將首當其衝面臨更大挑戰。

據報道，知情人士透露新款5G電視將配備5G模組和高階8K解像度螢幕，這表現華為有能力應用新世代網絡下載龐大資料的技術，觀眾可以在各個方向觀看360度影音以及虛擬實境（VR）節目。不過報道指出，相關服務能否及時到位仍是個問題。

華為在今年第1季超越蘋果，成為全球僅次於三星的第二大智能手機供應商。圖為華為Mate 20系列手機。（資料圖片）

華為已是全球最大電信設備製造商，又在今年第1季超越蘋果，成為全球僅次於三星的第二大智能手機供應商。此外，華為也展現在5G領域保持領先的決心，除5G基地台外，華為也發表5G折疊智能手機，以及多款家用5G路由器。

華為在電視領域其實不算是新面孔，旗下海思半導體是全球僅次於聯發科的第二大電視晶片組供應商，海信、創維數碼、長虹電器，甚至聲寶都是海思的客戶。

集邦科技分析師姚嘉洋表示，5G 8K電視問世前尚有許多考驗有待克服，「除一般基地台外，還需要小型基地台，也得要有配合8K的系統，包括鏡頭、8K電視微處理器、播放8K內容的編碼器和解碼器，這些都不成熟。」

（《日本經濟新聞》/聯合新聞網）