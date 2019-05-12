【中美貿易戰】金燦榮：中國其實不怕美國　擁三張王牌注定會贏

美國上周五（10日）將2000億美元中國輸美產品關稅上調至25%，中美貿易戰戰火重燃，剛結束的第11輪經貿磋商亦未能達成協議。 中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮認為，貿易戰最好不打，因為兩敗俱傷；但如果真的「開戰」，中國擁有三張王牌，最終會嬴下貿易戰。

剛結束的中美第11輪經貿磋商未能達成協議。（資料圖片）

金燦榮認為，貿易問題上中國其實不怕美國。雖然最好不打貿易戰，因為會兩敗俱傷；但如果真打，中國會贏。

他表示，美方指去年中美之間有5300億美元的貨物貿易，而美國只賣給中國1500億美元的貨物，所以他們認為中國多賺美國3760多億美元，覺得打貿易戰中國損失會更大，「但事實情況不是這樣的，他們自己把自己欺騙了。」

雙方貿易利益一樣 殺敵一千，自損一千

金燦榮計算道，美國通過台、港、澳等地區，以轉口貿易的形式間接賣給中國的還有1000億美元的貨物，通過服務貿易賺取接近900億美元，所以事實上去年通過貿易在中國賺的錢為3400億美元。而中國對美服務貿易出口約有300億美元，連同商品貿易5300億美元，加起來是5600億美元。所以，中美貿易逆差真正的差距應該是5600億和3400億的差值，即2200億美元，並不是特朗普講的3760億美元。

此外，中國對美出口的商品多屬於加工貿易，當中很多來自外國公司的，外國公司中又多半是美國公司。「所以結論就是雙方的貿易利益是一樣的，這個賬是殺敵一千，自損一千，不是殺敵一千，自損八百。」

美國不敢在高端芯片下手：廠家會大批倒閉

金燦榮又以中興事件舉例道，美國想用高端芯片「卡」中國的脖子，但特朗普後來算清楚，也不敢這樣打了。因為高端芯片成本很高，所以必須高價賣出，製造商才能保持研發上的高投入，形成循環，而維持這個循環的主要是中國市場，「所以如果特朗普真的徹底不把高端芯片賣給中國，美國芯片廠家會大批倒閉......華爾街也要完蛋」

金燦榮稱，缺乏高端芯片其實對中國沒什麼影響，無非是產業升級慢一點，也正好藉這個機會發展高端；但美國會有一批高科技企業倒台，連帶華爾街崩盤，損失更大，「所以這招美國根本不會用的，然後美國就沒招了。」

中國市場是「大王牌」 施加限制足令美公司崩潰

金燦榮強調，中國還有三張牌可以跟美國打，兩張「小王牌」，一張「大王牌」。第一張「小王牌」是徹底禁止對美國出口稀土。中國的稀土產量佔世界95%，是壟斷性的，如果徹底禁止稀土向美國出口，美國很多東西造都造不出來，會迫使美國開採自己的稀土，但這不能馬上見效，開採量滿足需求要好幾年時間，中間有個空檔期，已經能令中國自主研發高端芯片，並對外出口。

他表示，另一張「小王牌」是美國國債，中國持有2萬億美國國債，找個機會「在美國國債上做文章」就不得了。

「大王牌」則是美國公司在中國的市場。去年美國公司在中國市場賺的錢是3800多億美元，比美國對華貿易賺得還多；而中國公司在美國市場就賺200多億美元，差得很遠。因此，如果中國對這方面施以限制，足以令美國公司崩潰，「蘋果公司去年在中國銷售額為460億美元，世界第二，僅次於美國本土，讓蘋果的市值成為全球第一。但中國完全可以下手把蘋果的市場徹底打掉。」

中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮認為，中美如果真打貿易戰，中國會將會勝利。（網上圖片）

不能指望中歐聯手 打貿易戰就是靠自己

金燦榮又道，這三張王牌一點也不誇張。美國又焦慮又傲慢，其民族主義情緒上來會對中國很有利。「美國企業如果失掉中國市場，中國方面受損失的主要是中國的買辦、代理人之類，而不是普通工人。中國14億人，如果12億人『火大』了，剩下2億人也沒問題，相關的政策很順利就推行了，然後中國官方可以另外想辦法。」

對於輿論所指的「中歐合作對抗美國」等論調，金燦榮直言，不能太過指望其效果，因為歐洲跟美國的矛盾屬於「家人吵架」，中國則徹底是「外人」，「中國打貿易戰就是靠自己，歐洲不落井下石就已經很好了。」