中美貿易戰升級　對內地企業和普通民眾有多大影響？

文章表示，即便以最極端的情況推算，經貿摩擦本身給中國宏觀經濟的衝擊也是有限的，主要集中在製造企業，內地消費者受到的衝擊有限。

中美貿易戰升級後，會給內地普通民眾帶來多大影響？今天（14日）《環球時報》發文，就中方採取反制措施後，對於內地企業和普通民眾生活所帶來的影響進行了說明。

文章指出，經貿摩擦一定程度上增加了中國經濟的外部風險和下行壓力，不過僅從經貿摩擦本身來說，這種衝擊是有限的。對部分外向型企業是有衝擊，可能帶來成本增加、訂單下降等問題，企業面臨減產歇業、調整重組的挑戰；電子通信、電氣機械、木材加工、化學產品等行業企業受影響相對較大，但中國商務部已經明確表示，在反制措施中增加的稅收收入將主要用於受損企業及員工、鼓勵企業調整進口結構等，努力將損失降到最低程度。

5月1日，在黑龍江墾區五大連池農場，農機工人駕駛機車播種大豆。（新華社）

對於中美經貿摩擦對內地普通民眾的影響。中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲認為，影響並不大。比如大豆，平攤到每公斤豆油價格可能高幾元人民幣。不過，去年進口豬肉價格為每公斤10元至11元人民幣，今年加徵關稅以後約每公斤17元人民幣，豬肉價格上漲會帶來一定影響，但牛羊肉、雞肉、魚肉等都可以替代。

事實上，對於大豆的問題，官媒央視網今天給予了相關回應稱，東北地區眼下正在大面積春播。今年5月中旬，中美貿易爭端再度升級，料中國對美國的大豆採購量還會繼續下滑。

為了鼓勵大豆種植，中國政府在今年出台了補貼政策。每畝大豆補貼340元人民幣。政策引導提高了農民的種豆積極性。有中國「大豆之鄉」之稱的黑龍江省海倫市，種植大戶都不約而同地擴種大豆。