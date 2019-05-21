【中美貿易戰】美劇疑遭封殺　騰訊延播《權力遊戲》結局惹民憤

中美貿易戰戰雲密布，中國似乎有意加強宣傳反美和減少美國文化的劇集播出。先是央視電影頻道CCTV6連續數日臨時改播抗美援朝電影，其後包含大量美國元素的國產影視劇又被陸續抽起。至周一（20日），熱播美劇《權力遊戲》（Game of the Thrones）大結局在內地也無法如期播出。 有評論認為，雖然沒有明確證據顯示是「統一部署」，但毫無疑問與中美貿易戰有關。

騰訊美劇頻道官方微博指出，「權力的遊戲第八季第6集，因為介質傳輸問題不能如期上線，播出時間我們將另行通知」。（微博）

據報道，《權力遊戲》 第八季於美國當地時間19日播出最後一集，同時原定於20日在騰訊視頻上線，供付費會員觀看。惟騰訊作為該劇的獨家授權播放平台，卻在當天於微博發通知稱，「《權力遊戲》第八季第6集，因為介質傳輸問題不能如期上線，播出時間將另行通知。」

截止21日中午，距離原定上線時間已超過24小時，騰訊視頻官網仍未更新該劇的最後一集。

《權力遊戲》第8季大結局原定於20日在騰訊視頻上線。而騰訊在2014年與HBO達成戰略合作，引入《權力遊戲》，成為內地獨家授權播放平台。（IMDb）

內地網民怒插騰訊：逼人睇翻版

由於《權力遊戲》在內地被捧為「神劇」，觀眾對結局都翹首以待，因此大批網民對騰訊的「技術故障」表現極為憤怒，紛紛到其微博下留言表達不滿，有人甚至懷疑「延播」事件有中美貿易戰有關：

「為了大家多續一個月會員嗎？」 「這是逼著願意掏錢看正版的人去看盜版呀！簡直就是業界的恥辱，這麼多付費用戶的信任，你們就這樣回報？」 「傳輸介質？網線？讓企鵝啄爛了？」 「能給大家一個聽得懂能消氣的理由嗎？」 「難道是中美毛衣戰（注：內地網民有時以「毛衣戰」指代貿易戰，避免遭網絡屏蔽）搞事造成的？」

央視電影頻道CCTV6連續數日臨時改播抗美援朝電影。（資料圖片）

貿易戰有關波及影視圈？

騰訊延播風波同時引起外媒關注，自由亞洲電台引用中國前《冰點》周刊主編李大同的觀點稱，《權力遊戲》大結局不能在中國如期放映，「毫無疑問與貿易戰有關。」

李大同指出，包括央視開始播《上甘嶺》、《英雄兒女》等抗美援朝電影在內，都是統一部署下來的。「但是你想拿到它的證據，當然也不可能。它現在基本就是口頭通知，也不會下甚麼文件，但是顯而易見的就是這個原因。」

此外，據此前報道，原定於19日在多個內地電視台、網絡平台播放的新劇《帶著爸爸去留學》，疑因劇中美國場景太多在17日被突然撤擋，劇組和播出平台其後均沒有給出原因。另據多家海外媒體報導，國產電視劇《我在北京等你》，也因為包含太多美國元素，遭到延播，現處於「無限延期」狀態。

（綜合報道）