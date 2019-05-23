【懶人包】英美日台等地十多間公司出手　一文睇清「華為圍堵網」

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備，同時美國商務部更將華為及旗下70間附屬機構列入有貿易黑名單之稱的「實體清單」（Entity List）。 美國連環封殺華為，到底對華為所造成的影響有多大？香港01特別準備懶人包，簡單看懂由美國帶頭組成的「華為包圍網」。

華為正面對由美國帶頭組成的「華為包圍網」。（視覺中國）

所謂「實體清單」是美國商務部產業安全局（BIS）的管理模式之一，用以限制美國的技術輸出。被列入「實體清單」的企業，是被認定有「威脅美國國家安全與重大外交利益」的情況。根據規定，供應商若要向相關企業出口受管制項目，必須申請許可，但多數申請都會被否決。有一點要留意，「實體清單」易入難出，審查委員會只要多數贊成就能通過列入清單，但要撤銷卻要全體一致通過。

華為手機超過一半的零部件都是依賴海外供應商。（聯合新聞網）

目前，華為手機超過一半的零部件都是依賴海外供應商，因此，雖然華為表示自己有「備胎」，但是禁令一出依然令其陷入極尷尬的局面。

華為被列入「實體清單」後，科技巨擘Google為符合當局規定即時「割席」，其後全球多間晶片商及科技公司，亦陸續宣布或傳出要暫停向華為供貨及授權。受此影響，英國、日本、台灣等地的電訊商更表明會延期發售華為新款智能手機。

↓↓點擊下圖，即刻睇清「華為包圍網」↓↓