【華為被禁】人民日報反駁蓬佩奧：美政客煽動對立是「無腦黑」

美國政府近期發布針對華為等公司的限制交易令後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（23日）又公開表示，華為公司與中國共產黨和中國政府有很深的聯繫，讓美國資訊在華為網路上流通將造成很大風險。 對此，《人民日報》海外版在頭版刊登題為《美政客煽動對立是「無腦黑」》的評論文章，反駁蓬佩奧的言論，並指美以國家安全為藉口限制中國企業在美投資交易，卻始終拿不出確鑿證據，強調「謊言重複千遍也無法成為真理」。

蓬佩奧在接受美媒採訪時表示，華為公司不止與中國關係密切，更與中國共產黨密切。（資料圖片）

文章稱，蓬佩奧大放厥詞絕非偶然，因為在出台針對華為的「封殺令」之前，美政客就已四處遊說，干擾華為與其他國家的正常合作。比如在今年2月，蓬佩奧在訪問匈牙利期間公開表示，匈方如部署中國華為的設備，將會影響美匈關係。3月，美國駐德國大使致信警告德國經濟部長放棄華為，否則美方將削弱兩國間的情報共用。

《人民日報》文章強調，美國的謊言重複千遍也無法成為真理，英國政府、德國聯邦資訊安全辦公室和歐盟委員會經過密集檢查，沒有在華為產品中發現後門，證明中國企業的清白。雖然美國執意封鎖華為，但法國、德國、加拿大等國都表示不會隨美指揮棒起舞。

今年是中美建交40年。《人民日報》評論文章稱，意識形態分歧並不必然妨礙國家間的經貿、產業、科技合作。（資料圖片）

文章續指，美國政客不斷編造各種主觀推定的謊言試圖誤導美國民眾，意在為美揮舞關稅大棒正名。而他們直指中國共產黨和政府，是在試圖煽動意識形態對立。「意識形態分歧並不必然妨礙國家間合作，美政客這種『無腦黑』的做法完全不合邏輯，註定得不償失。」

文章最後強調，今年是中美建交40年的重要節點。在過去40年中，美國兩黨歷屆政府與中國共產黨領導的中國政府一道，持續推進、拓展、深化各領域互利合作。兩國民眾不斷深化友誼，互利共贏。「美國不能否認歷史，也不應歪曲現實，必須摘掉有色眼鏡，才能以客觀眼光看待中國發展和中美合作。」

（人民日報）