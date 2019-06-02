【華為被禁】FedEx回應「劫持」華為包裹事件：全力配合調查

華為近日發現有多個內部郵寄的包裹，被聯邦快遞（FedEx）轉送至美國。事後聯邦快遞發聲明道歉，強調只是誤寄，沒有受到第三方要求改變寄送目的地。 中國有關部門已決定就此立案調查。美國當地時間上周六（6月1日），聯邦快遞通過官方網站回應事件，表示將全力配合監管調查。

華為近日發現有多個內部郵寄的包裹，被聯邦快遞（FedEx）轉送至美國。中國有關部門已決定就此立案調查。（資料圖片）

據路透社5月28日報道，聯邦快遞把兩件自日本寄送中國的包裹轉運至美國，並試圖把兩件由越南寄往亞洲辦公室的包裹轉送到美國。華為稱包裹內容均是文件，而非技術產品。按華為資料，兩件來自日本的包裹分別在5月19及20日寄出前往中國，但在23日卻因不明理由抵達了美國田納西州的孟菲斯（Memphis）。華為之後指對事件感到驚訝及擔憂，現正檢討與聯邦快遞合作關係。

聯邦快遞5月28日在微博發文道歉。聯邦快遞發言人回應指，這4個包裹是因為誤寄才轉送美國，只是個別事件。發言人稱已與客戶直接聯絡，確保包裹送抵目的地，同時強調並非受到第三方要求改變寄送地點。

美國當地時間上周六（6月1日），聯邦快遞通過官方網站回應事件，表示聯邦快遞高度重視在中國的業務；聯邦快遞與華為以及所有中國客戶的關係，對聯邦快遞十分重要。聯邦快遞要求自己為客戶提供高標準的服務，將全力配合任何對聯邦快遞如何服務客戶進行的監管調查。

國家郵政局局長：嚴重違反國家快遞業的法規

央視周日（6月2日）播出採訪國家郵政局局長馬軍勝的報道。他稱部門收到用戶投訴，聯邦快遞在沒有徵得用戶同意的情況下、也在沒有事先對用戶告知的前提下，擅自將快件轉寄他地，沒按約定的地址進行投遞，嚴重違反國家快遞業的法規，也嚴重損害了用戶合法權益，所以國家有關部門決定進行立案調查。

他又指，任何快遞企業都必須遵守中國法律法規，不得損害中國企業和用戶的合法權益。

（綜合報道）