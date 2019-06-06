【5G發牌】與三大電訊商一同取得牌照　「中國廣電」是什麼公司？

今日（6日），中國工業及信息化部向中國電信、中國移動、中國聯通和中國廣電四間公司發放5G商用牌照，經營5G業務。 前三間企業在內地均有經營一般通訊業務，俗稱「三大電訊商」，為公眾所熟悉。但「中國廣電」卻令人感到陌生，這是一間怎樣的公司？

中國廣電全稱「中國廣播電視網絡有限公司」，於2014年5月掛牌成立。（官網圖片）

公開資料顯示，中國廣電全稱「中國廣播電視網絡有限公司」，於2014年5月掛牌成立，董事長是前河南省委宣傳部副部長趙景春，註冊資金45億元（人民幣，下同），股東為國務院，其主營業務是有線電視網絡。

值得注意的是，中國廣電的出資者、管理者、監管者分別隸屬不同單位。其註冊資金由中央財政安排，財政部代表國務院履行出資者職責，財務關係在財政部單列；國家新聞出版廣電總局負責組建和代管；由廣電總局和工信部按照職責對中國廣電相關業務實行行業監管。

「三網融合」推動主體

早在2010年，國務院頒布的《推進三網融合的總體方案》中，就提出組建國家級有線電視網絡公司。同年，「中國廣播電視網絡公司」開始籌備。

所謂「三網融合」是指電信網、廣播電視網和互聯網相互融合滲透，而按照規劃，中國廣電將整合全國有線電視網絡為統一的市場主體，並賦予其寬頻網絡運營等業務資質，成為繼中移動、中電信、中聯通後的「第四運營商」，「三網融合」的推動主體。

2016年5月5日，工信部向中國廣電頒發《基礎電信業務經營許可證》時，就表示是為了推進三網融合工作，批准中國廣電和其控股子公司「中國有線電視網絡有限公司」經營互聯網國內數據傳送業務、國內通信設施服務業務。不過，中國廣電當時並未獲得移動通信業務牌照，對行業發展影響其實不大，未能改變內地「三大電訊商」壟斷格局。

中國電訊業務至今仍被「三大電訊商」壟斷。（資料圖片）

專家：利好消息 但未來一兩年對行業影響不大

對於這次獲得5G牌照，中國廣電副總經理曾慶軍表示，實際上這個牌照是頒發給全國有線電視行業和全國廣電行業的，全國廣電行業將利用這次契機建設一個高起點的現代傳播網絡，「使我們廣大的用戶能夠真正的體會到現代超高清電視現代物聯網帶來的智慧廣電服務，甚至是社會化的智慧城市服務，能夠使中國的技術產業服務助推5G全面引領的態勢。」

三網融合研究專家吳純勇亦指，中國廣電獲得5G牌照是利好消息，能起到催化作用，「意味著我國的傳統有線電視網絡運營商將被注入新的產業發展思路及血液，給中國有線行業一次重大產業發展及翻身的機遇。」

中國信息通信研究院副院長王志勤也表示，引入中國廣電作為第四家移動通信運營商，有利於促進廣電網絡和電信網絡共建共享​​，解決偏遠地區網絡覆蓋問題，但預計未來一兩年對電信市場格局影響較小。