中國軍艦訪澳洲被揭掃奶粉　環時：共購買50多罐　澳媒放大炒作

澳洲悉尼港上周一（3日）迎來三艘解放軍軍艦到訪，停留5天後離開。當地傳媒意外發現，解放軍竟是「滿載而歸」，一箱箱的澳洲奶粉被搬上軍艦運走。 官媒《環球時報》周日（9日）的報道指，運上軍艦的奶粉一共有50多罐，是幾名官兵購買的。 報道又引用一名官兵的意見指，這種情況說明中國經濟發展好，生活質量提高，大家捨得花錢買國外好的產品。

澳洲媒體報道，解放軍將一箱箱的澳洲奶粉搬上軍艦運走。（截圖）

據早前綜合澳洲傳媒報道，多名解放軍人被發現在上周四（6日），將數十箱包括澳洲嬰兒配方奶粉、美白面膜、牛奶等物品，從一輛客貨車搬上軍艦。報道指出，事緣中國2008年的「毒奶粉」事件，令消費者對「國產奶粉」聞之色變，紛紛轉到海外「入貨」。

《環球時報》的報道指，澳洲媒體並不是第一次拿中國軍艦艦員購買奶粉炒作報道。2016年1月份，中國軍艦訪問澳洲之際，就有媒體炒作海軍艦員向軍艦上搬運印有嬰幼兒奶粉牌子的紙箱，只不過當時的描述是「史上最強掃奶粉陣容」。時隔三年後，澳洲媒體再度將同類事情重新包裝出爐。

報道又指，此次赴澳訪問的中國艦艇編隊共有700餘人。據了解內情的人士透露，運上船的奶粉一共有50多罐，是幾名官兵買的，一位觀察人士認為，這50多罐奶粉被集中在一起，放大炒作就成了新聞事件。這其實就像國外炒作「中國威脅論」一樣，引發受眾的誤解誤讀。

解放軍在澳買奶粉居多 會統一發貨

報道又引述一名曾執行過護航任務並順訪多國港口的官兵，指出中國艦艇靠泊外港後，通常會分批集體組織外出。這位官兵表示，外出時間很短，大家都只能挑選當地口碑較好的產品，在澳洲購買奶粉居多，因為艦艇人員眾多，有時候購買總數會比較多，達到一定數量後商家會統一包裝發貨。

另一位曾經到訪美國港口的官兵認為，這種情況從另一個方面說明中國經濟發展好，生活質量提高，大家捨得花錢買國外好的產品。艦員消費對當地經濟發展是好事。

（綜合報道）