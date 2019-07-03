【逃犯條例】疑因三度參加遊行　葉德嫻歌曲在內地音樂平台下架

本港藝人葉德嫻周一（1日）參加七一遊行，手持「撤回惡法，林鄭下台」的標語。有網民近日發現，她演唱的歌曲已被內地各大音樂平台下架。

網易雲音樂：搜索「葉德嫻」無歌曲結果。（網站截圖）

截至目前，在蘋果音樂（Apple Music）中國區、網易雲音樂、QQ音樂、酷狗音樂等音樂平台，搜索「叶德娴」或「葉德嫻」的都沒有顯示任何結果。不過截至7月3日下午14時，蝦米音樂平台上仍可找到葉德嫻的相關歌曲。

蝦米音樂：截至7月3日14時，搜索「葉德嫻」有顯示歌曲結果。（網站截圖）

葉德嫻1日被發現走上街頭參與七一遊行，她身穿黑色上衣，手持「撤回惡法，林鄭下台」的標語。據報道，葉德嫻隨後在接受訪問時說，她3次「反送中」遊行都有出來支持，這是「理所當然，天經地義」，並批評港府「暫緩」修改逃犯條例，堅持不用「撤回」一詞，「當我們人民是蠢的」。

葉德嫻還說，自己不會呼籲其他人參與遊行，任何人喜歡做甚麼是他們的事。當被問及有藝人去別場支持警察，她說，每一個人都有自己的自由做自己想做、認為是對的事，不會批評個別藝人。

2012年，葉德嫻與劉德華攜手合作電影《桃姐》，榮獲當年金馬獎影后。截至7月3日下午14時，《桃姐》在內地影音平台「芒果TV」和「騰訊視頻」並未下架。

（綜合報道）