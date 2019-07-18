【亞洲首位】浙江大學教授獲「國際腦研究組織—凱默理獎」

國際腦研究組織—凱默理（IBRO-Kemali）基金會評獎委員會7月15日（星期一）宣佈：第12屆國際腦研究組織—凱默理獎的獲得者為浙江大學醫學院神經科學研究中心的胡海嵐教授。 這是該獎項自1998年設立以來，首次頒發給歐洲和北美洲以外的科學家。

浙江大學醫學院神經科學研究中心胡海嵐教授。（資料圖片）

評獎委員會表示，此獎為表彰胡海嵐在情緒和情感行為的神經生物學基本機制這一腦科學前沿取得的成就。這些成就得益於她對系統神經科學中尖端前沿技術的駕馭，而她本人正是這些技術的開拓者之一。她在系統神經科學這一進展快速且競爭激烈的領域成果輝煌。

該獎項旨在表彰全世界範圍內在基礎與臨牀神經科學領域作出傑出貢獻的45歲以下的科學家，每兩年評選一位，獎金為2萬5千歐元。獲獎者將受邀在歐洲規模最大、每兩年一次的歐洲神經科學年會上發表主題演講。

原創成果豐碩 曾獲多項獎項

胡海嵐現為浙江大學醫學院求是特聘教授、浙江大學神經科學中心執行主任。她2008年回國在中國科學院上海生命科學研究院擔任研究員，2015年加入浙大。在情緒的神經編碼、抑鬱症發生的分子機制、及社會競爭的神經基礎等腦科學前沿方向，胡海嵐取得了一系列原創成果。她此前曾獲中國青年女科學家獎、中國青年科技獎等。

國際腦研究組織—凱默理基金會於1996年由意大利那不勒斯大學精神病學家凱默理（Dargut Kemali）與其妻子創立，旨在促進在基礎和臨牀神經科學領域的研究。

（《浙江新聞》）