【機場集會】解放軍東部戰區陸軍發文：從深圳往香港只需10分鐘

解放軍東部戰區陸軍的微信公眾號今日（14日）針對事件發表文章，指從深圳出發抵達香港只需要10分鐘；又配上一張蝗蟲圖片，圖片裏有「港毒分子」字眼，文章又指蝗蟲「在秋天會逐漸絕跡」。

文章配上一張深圳春繭體育館的照片，顯示體育館內有多架軍車。（東部戰區陸軍微信公眾號）

解放軍東部戰區陸軍的文章表示，「想冷靜地普及7條常識」：

1）《基本法》第十八條：香港發生特區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂時，全國人大有權宣布特區進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令將有關全國性法律在香港實施。

2）《中華人民共和國反恐怖主義法》第二條：國家反對一切形式的恐怖主義，依法取締恐怖活動組織，對任何組織，策劃，準備實施，實施恐怖活動，宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，組織，領導，參加恐怖活動組織，為恐怖活動提供幫助的，依法追究法律責任。

3）《中華人民共和國人民武裝警察法》第二章第七條規定：人民武裝警察部隊參加處置暴亂，騷亂，嚴重暴力犯罪事件，恐怖襲擊事件和其他社會安全事件。

4）《鄧小平文選》第三卷：在香港駐軍還有一個作用，可以防止動亂。那些想搞動亂的人，知道香港有中國軍隊，他就要考慮即使有了動亂，也能及時解決。

5）深圳灣附近的春繭體育館，從這裏出發抵達香港只需要10分鐘，距離香港機場56公里。

6）2019年8月8日，立秋。

7）螞蚱是一種直翅目蝗科動物，學名叫「蝗蟲」，成蟲存活期約90天，產卵期較長，多次交配，分批次產卵。由於季節變化和食物短缺，在秋天會逐漸絕跡。