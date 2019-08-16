【逃犯條例】香港局勢成焦點　《新聞聯播》七連發：遏止暴力亂象

香港反修訂《逃犯條例》的風波持續，多次示威集會演變成暴力衝突，政治局勢緊張，成為兩岸四地乃至國際熱點事件，引發輿論高度關注。 周四（15日）晚間，內地官媒《中央電視台》黃金時段新聞節目《新聞聯播》以七篇新聞和評論，大篇幅報道香港相關事件，強烈譴責暴力亂港行為。

據觀察，周四的《新聞聯播》時長約35分鐘，其中聚焦香港局勢的報道就佔據近14分鐘，足見重視程度極高。

央視在8月15日晚《新聞聯播》節目中報道了國新辦就香港局勢舉行的吹風會。（影片截圖）

央視在節目的第15分30秒左右開始重點報道香港事件，首先介紹了國務院新聞辦公室15日舉行的吹風會，引用專家的意見稱，「一國兩制」和基本法是香港法治秩序的根基。面對嚴重的暴力與社會撕裂，解決問題的唯一途徑是回到法治軌道，以法治凝聚共識，守護法治精神。

央視接著用三篇報道談及近日香港機場集會事件，包括香港福建社團總會、香港廣西社團總會等15個香港同鄉社團周四在香港舉行聯合記者會，對機場發生的暴力事件表示強烈譴責，以及「香港各界人士嚴厲譴責機場嚴重暴力行徑」和「香港媒體人士呼籲警方採取措施制止暴力行徑」。

央視在8月15日晚《新聞聯播》節目中報道了香港財政司支持企業和市民的措施。（影片截圖）

當日關於香港局勢的第五篇報道是「香港特區政府宣佈支持企業和市民的措施」，介紹了財政司司長陳茂波周四在記者會上推出的7項「撐企業、保就業」措施。

最後兩篇報道分別是新華社的時評文章和「五星紅旗有14億護旗手」話題的閲讀量超50億人次。

央視引用《新華時評：遏止暴力亂象才能挽救香港營商環境》一文稱，激進示威者的危險行徑已突破法律底線，構成暴力犯罪，並開始出現恐怖主義苗頭，「嚴重踐踏香港法治和社會秩序，嚴重威脅香港市民和來港旅客的生命財產安全，嚴重衝擊香港繁榮穩定和經濟發展，嚴重損毀香港的國際形象。持續不斷的暴力亂象正毒殺香港的營商環境，侵蝕國際對香港的信心，再不強力遏止，對香港發展的傷害將是致命的。」

最後，央視報道稱，其在新媒體平台發起話題「五星紅旗有14億護旗手」 ，連續多日佔據熱搜話題榜榜首，引發網絡參與熱潮，並指出一批具有社會影響力的愛國愛港人士也加入了「護旗手」行列表達立場。

（央視）