【逃犯條例】央視剪接13部港片撐港警：邪不壓正，14億同胞撐你！

港府修訂《逃犯條例》引發的衝突愈演愈烈，內地官媒近來頻繁發聲譴責示威者，力撐警察執法。央視網日前用13部港產警匪片剪接製成一段影片，將電影中的畫面和對白巧妙串聯，表達對香港警察的支持，並表示「邪不壓正」、「香港阿Sir，14億同胞撐你！」

央視網用13部警匪片剪接製成一段影片，將電影中的畫面和對白巧妙串聯，表達對香港警察的支持。（影片截圖）

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央視報道指出，近段時間以來，香港警方表現出來的勇敢、忠誠、守紀令國人感佩。「在面對暴徒野蠻攻擊時，在誹謗、挑釁和謾罵聲中，在一些反對派政客顛倒黑白的詆毀中，他們毫不退縮，堅守崗位，維持社會治安秩序，堅持專業精神，維護法治尊嚴。邪終歸不能壓正！」

風暴／寒戰／寒戰2／拆彈專家／PTU（內地片名：機動部隊）／掃毒／殺破狼／使徒行者／S風暴（內地片名：反貪風暴2）／無雙／導火新聞線／追龍／追龍2：賊王（內地片名：追龍2） 影片畫面來源電影

影片透過剪接電影對白，以「颱風」形容反修例風波，描述箇中警察、市民、示威者、記者等不同身份的表現，例如傳媒追問警方：「高層對這次事件有何看法？」「警方在這次行動中有沒有違反專業操守？」有市民批評年輕人將社會搞亂，示威者則怒斥「不關你事，去死啦！」

至於影片中的警方，則有以下對白：「我不管你和你背後的人部署了甚麼，我只給你最後一個命令——停止，然後給我滾！」，「香港警隊，是永遠不會向恐怖分子妥協」，「盡忠職責、保護市民，更重要的是，香港不是他們可以為所欲為的地方」。影片最後強調「颱風」一定會過去。

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除了電影片段，影片亦包含香港警察宣傳片的畫面，示威者衝擊立法會、攻擊警察的畫面，以及支持警隊的遊行畫面。影片還提及在葵芳站舉槍的「光頭警長劉Sir」那句「香港警察有能力處理這些暴徒，只恨他們也是中國人，打不是，不打也不是！真的很心痛！」，以及警察隊員佐級協會主席林志偉的發言：「香港警察在裝備上、能力上絕對可以處理香港任何事件，同時有決心繼續維護香港治安」。

在微博上，截至15日下午5時40分，話題「#央視發布超燃粵語混剪#」短短2日間收穫77.9萬人次瀏覽，不過多數內媒、政府機關在微博上發布的是普通話配音版本。

內地網民熱議：

－香港警隊加油，十四億同胞為你撐腰！

－颱風一定會過去！

－邪不壓正！阿sir加油！

－支持香港警察果斷執法！