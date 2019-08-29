【觀察】上海Costco開賣　挾帶「台灣力量」能否助力開路

美國連鎖大賣場Costco（大陸稱「開市客」，台灣稱「好市多」）進軍中國大陸，首家分店就開設在上海閔行區。據了解，Costco開幕首天（27日）因人潮眾多，下午暫停營業。 對此，已熟悉Costco的台灣民眾，看到大陸消費者的狀態不免再度冷嘲熱諷，一方面對於台貨原產地標為「中國台灣」感到不滿；另一方面，更認為大陸消費者的「民族性」，加上Costco「無限制退貨」的特色，可能會讓大陸Costco撐不了一年。 不過，也有台灣網民認為，上海Costco的熱烈景況與台灣相似，因為Costco在台灣開幕時，民眾搶購的盛況其實一模一樣，甚至有網民直呼「果然兩岸一家親」。 撰稿：衛木槿

Costco在中國內地的首家分店落戶上海。（VCG）

其實面對台灣民眾這般酸言酸語，大可不必聞雞起舞。或許，應該以更經濟務實的角度，來看待Costco進軍中國大陸這件事。

先回頭談談中國市場上的量販零售產業。1992年，國務院出台了《關於商業零售領域利用外資問題的批覆》，同意北京、上海、天津等11個城市先各試辦外資零售企業，但前提是必須是中外合資，且中方控股必須超過51%。其中在台灣早期廣為人知的萬客隆（Makro）是第一批取得執照的廠商，但已於2007年退出大陸市場。

1995年，法商家樂福（Carrefour）進入大陸市場，這一年竄出的還有大陸廠商「永輝超市」；1996年，美商沃爾瑪（Walmart）加入，該年台資企業「大潤發」也進軍，並在2015年趕超沃爾瑪。隨後許多超市陸續開展，1990年代可謂中國大陸量販零售的黃金時代。

Costco上海開幕，首日營業盛況。（VCG）

但隨著展店數量上升，也使得市場漸趨飽和，導致發展速度放緩。加上電商平台興起，迫使實體量販必須進行轉型，如沃爾瑪、大潤發與家樂福皆試圖往數字化發展，但似乎不盡順利，因為牽涉到線上線下結合、供應鏈與組織配置都需要重新建構。這也不怪乎，2014年沃爾瑪關閉中國大陸的店面。

有趣的是，大陸在線電商巨頭阿里、京東反而紛紛主攻「實體」市場，搶攻大陸的「下沉市場」（三線以下城市與農村市場）。這一來一往的反差現象，在Costco進軍中國大陸市場之後，不禁引人好奇，究竟這家全球第七大零售商的Costco，在大陸市場會如何操作？又或是將帶給大陸零售業什麼新的轉型可能？

以目前來看，這一關鍵可能就是「台灣」。據多家媒體報道，上海Costco開幕之後，就傳出店內聘用大量台籍員工，並販賣許多台灣產品。從這點觀察，Costco進軍中國大陸，似乎多少仿效此前台資量販店「大潤發」進軍大陸的成功模式。

Costco開幕首日顧客瘋狂搶購，多個媒體形容場面「一片混亂」。（Getty Images）

再者，大量使用台籍員工，除了Costco亞太區總部設置台灣之外，其實還有「台式服務」這項優勢。曾經走訪台灣的遊客一定知道，台灣服務業的品質確實遠勝於其他兩岸三地，尤其，當中國大陸的量販零售市場走到十字路口的情況下，如何「服務」才能區隔市場，這對於初次探索大陸市場的Costco來說，或許可發揮積極的作用。

也因此，Costco挾帶著「台灣力量」進軍中國大陸，頗值關注。畢竟，這套商業模式能否在新型態的量販零售市場存活，相當適合作為借鏡。此外，從台灣的角度來看，「中國台灣」、「大媽又在爭奪拼搶」的畫面等等，其實在哪個地方都可看見，也不會因為你我他在網絡上訕笑就能改變。

或許，換個角度觀察，為何上海Costco披著「台灣外衣」來到中國大陸，在現今13億的人口市場當中，台灣與香港應該要看不一樣的機會，莫讓酸語酸語與看衰心態淹沒了自己的優勢。