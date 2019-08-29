【逃犯條例】環時：探討動用「緊急法」是香港社會邁出的正確一步

近日有意見認為行政長官林鄭月娥可引用《緊急情況規例條例》（下稱「緊急法」）應付已經持續兩個多月的反修例風暴，相關討論引發關注。

環球時報今天（29日）發表題為《香港社會熱議「緊急法」，這是積極的》社評，文章指出「探討動用『緊急法』是香港社會朝著依法止暴制亂邁出的正確一步。」

8月25日荃葵青遊行中，警察將示威者制伏在地上。（盧翊銘攝）

環球時報指出，「香港尚有打擊暴亂可以使用的更多法律資源，把它們啟動、調動起來，不僅可能起到效果，而且有利於保持香港現有法律體系的一貫邏輯，讓止暴制亂堅定走在法治的軌道上。」

社評指出一些法律人士認為，「緊急法」是特首和行政會議通過法律手段止暴制亂的「尚方寶劍」。特首和行政會議可以依據「緊急法」做出宵禁、臨時關閉示威者聯絡使用的社交網站、實施逮捕和驅逐出境等行動。尤其可以依據「緊急法」發佈不得在示威時蒙面的禁令，法律人士強調，這將把施暴者曬到眾人的眼睛和各種鏡頭之下，起到強有力的威懾作用。

社評並稱，圍繞「緊急法」的話題近日在香港迅速熱起來，折射出香港局勢已經難以用通常治理手段加以控制的嚴峻現實，對「緊急法」可能發揮的作用出現了急迫需求。

8月25日荃葵青遊行中，警方首次出動水炮車。（餘俊亮攝）

特首林鄭月娥27日被問及會否動用「緊急法」時並未明確否認。她表示，政府有責任為了儘快止暴制亂使用香港法治的手段，包括法律。她同時表示，這一定是依法辦事，大家可以完全放心。

根據「緊急法」相關法例規定：「在行政長官會同行政會議認為屬緊急情況或危害公安的情況時，行政長官會同行政會議可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例」，而且規例內容範圍涵蓋審查傳媒、禁止集會、管制交通、沒收財產、修訂法例、強制服務、遞解離境等等，有效時期更加可持續至另行命令廢除為止，權力可謂相當廣泛。