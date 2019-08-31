【逃犯條例】環時：路透社編造謠言挑撥離間　煽動示威者對抗中央

反對修訂《逃犯條例》示威者提出五大訴求，路透社昨日（30日）報道稱，特首林鄭月娥本月上旬或之前曾向北京交報告，分析示威者五項訴求的可行性，更表示撤回修例有助化解政治危機。但報道稱北京拒絕撤回修例的建議，並下令她不能屈服。 對此，內地官媒《環球時報》今日（31日）發表題為《路透社此時編謠言挑撥離間，真孫子》的社評，批評路透社「編造假新聞」，是要「煽動激進示威者更明確地對抗中央」。

路透社8月30日引述消息指，北京下令拒絕示威者五大訴求。（截圖自路透社網頁）

社評稱，據《環球時報》了解，路透社的報道「完全是一個假新聞」，是「精心構置了一個陷阱」，「將假新聞與8月7日的真座談會編織在一起，移花接木，編出似是而非的消息」。

社評又指，這是一次無恥的輿論戰。「路透社承認它沒有看到特首的這份所謂報告，它把這則爆炸性消息建立在三個不具名信源的基礎上。如此重大的事情，路透社用這種方法拋出消息，搞出三個不具名信源，讓人聯想到香港街頭每每出現的『蒙面施暴』。」

社評還說，路透社拋出這篇「假新聞」，目的是要「挑撥離間」，在當前特殊局勢下破壞中央和特區政府的關係，動搖特區政府和香港警隊依法履責的決心。社評並認為，路透社在周五（30日）的時間點拋出，是針對周六（31日）的「非法示威」，試圖對香港局勢開展一次關鍵的干預。

《環球時報》社評稱，路透社拋出「假新聞」，目的是想在當前特殊局勢下破壞中央和特區政府的關係。（資料圖片/梁鵬威攝）

路透社此時編造中央拒絕港府向示威者妥協的假新聞，是要煽動激進示威者更明確地對抗中央，推動香港當前的騷亂在政治指向上進一步升級，給香港事態加註新的破壞性能量。 《環球時報》社評

社評認為，暴亂得以維持、升級，靠的是「廣場群眾」的非理性情緒。「香港施行資本主義制度，它的輿論場向西方洞開，這為美英等西方力量成為香港反對派和激進示威者非理性情緒的外部鼓動者和支持者提供了方便。」

社評最後又指責路透社，稱它嚴重背離了作為新聞機構應當堅守的行業道德底線，「它在幹美英情報機構幹的事情，我們甚至懷疑，這個假新聞就是情報機構的借殼行動，路透社做了它們的幫兇。」

（環球時報）