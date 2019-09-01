【封殺華為】華為手機為何需要Google服務框架許可？

Google日前表示，未來華為智能手機等硬件將無法使用Google服務框架（Google Mobile Services, GMS），此舉在內地網絡引發討論。究竟甚麼是Google服務框架？華為又為何需要其相關許可呢？

美國大舉封殺華為，已將華為列入「實體名單」。（資料圖片/路透社）

據內地網絡科技媒體《IT之家》介紹，Google服務框架（GMS）是一套應用程式和基於雲端的軟件服務，並非Android開源項目（Android Open Source Project, AOSP）的一部份。只有當Android智能手機製造商獲得Google的許可後，才能在其Android設備上合法安裝GMS。由於華為未來將不能得到Google的GMS許可，未來的華為手機上將不會安裝GMS。

報道指出，Google的核心App都包含在GMS內，例如YouTube，Google Now，Google Play Store，Google Play Games，Google Maps等。GMS還提供基於Google帳戶的系統數據同步、備份，包括聯絡人、電郵和檔案的同步，遊戲進度，多人線上聯機等。

Mate 30或無望繼續採用Android系統

Google發言人日前表示，由於美國禁止同華為繼續進行貿易往來，即將推出的Mate 30系列或無法使用Google應用程式和服務。雖然稍早前美國已延長90日的臨時貿易許可期，但Google指該臨時許可只涵蓋現有產品。換言之，Mate 30等華為新款智能手機或無望繼續採用Android系統。

不過，一位華為內部消息人士表示，無論是否搭載Google服務，華為都仍將在9月正式發布Mate 30系列智能手機。

（綜合報道）