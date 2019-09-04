【逃犯條例】李顯龍夫人Fb轉發撐港警帖　官媒點評：支持止暴制亂

新加坡總理李顯龍夫人何晶（HO Ching），周三（4日）上午用個人Facebook帳號轉載了來自「撐警大聯盟官方討論區」的帖文。 對此，中國官媒《人民日報》點評稱，何晶的轉載，有支持止暴制亂的明確立場。

被何晶轉載的帖文寫道，「如果埋怨工作，如果覺得心裡面委屈，先看看下圖，3萬人撐起700萬人的安全，維護了300多萬人正常上班秩序，休息片刻又要投入風風雨雨的工作，由衷敬佩！」帖文並附有6張香港警察坐在地上休息和躺著睡覺的圖片，可見非常疲憊和勞累。

李顯龍夫人何晶。（資料圖片/AFP）

《人民日報》點評何晶的轉載舉動是「站出來挺香港警察」。（微博）

針對何晶的轉發舉動，《人民日報》同日發表鋭評稱，「同是發達城市經濟體，新加坡與香港既高度競爭，也是英雄惜英雄。因為相似，所以理解。何晶的轉發，既有支持止暴制亂的明確立場，也有潛台詞：什麼才是香港的核心競爭力？」

評論還分析稱，香港穩定繁榮，就會提升競爭力；香港亂下去，全社會都要「埋單」, 「止暴制亂要靠警方，但不能只靠警方。」

此外，「新加坡總理夫人撐港警」的話題也登上新浪微博熱搜榜，截至4日晚上9時30分，該話題有逾8800個討論，閲讀量高達1.5億。有內地網民表示，「感謝李太太理解」「感謝何女士，和所有心懷正氣，並勇於捍衛之的人們」。此外，還有人留言稱「希望全世界都能支持警察執法」，也有人表示「希望中國的聲音讓世界看到」。

（綜合報道）