【觀察】中美重回談判桌　北京透露關鍵信息

商務部今天（5日）召開例行新聞發佈會，發言人高峰就中美重回談判桌一事表態，稱中美雙方工作層力爭在10月初的磋商中取得實質性進展。

談到美方加徵關税的措施，高峰表示，中方的反制手段是充足的，但在當前形勢下，中方認為應該討論的問題是取消對5,500億美元中國商品進一步加徵關税，防止貿易戰繼續升級。

高峰指出，中方正就此與美方進行嚴正交涉。正如中方一再強調，貿易戰升級不利於中國，不利於美國，也不利於全世界人民的利益，甚至有可能給世界帶來災難性後果。

中美原計劃於9月份在華盛頓舉行新一輪貿易談判，但是中美兩國代表通話後一致同意，將談判推遲到10月份舉行。

稍早前，9月5日上午，商務部發表聲明稱，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話，雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。

事實上，新一輪中美貿易談判計劃是於9月份在華盛頓舉行的。然而，中美代表7月底在上海談判後，局勢出人意料地再次惡化，新一輪貿易談判也因此推遲。

不過，儘管中美雙方推遲通話又延期會面，但是中方在雙方貿易代表通話後第一時間發佈了消息，且官方通稿傳遞出的信息較之以往積極了不少，其中不難看出中美都有繼續好好談的意願。

當然，不能憑藉官方通稿的積極措辭就低估了中美貿易談判的曲折性，中美雙方距離最後達成協議還有好長一段路要走。