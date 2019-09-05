萊特希澤致電劉鶴　中美新一輪談判推遲至10月

中美原計劃於9月份在華盛頓舉行新一輪貿易談判，但是中美兩國代表通話後一致同意，將談判推遲到10月份舉行。

中美新一輪談判推遲

中國商務部9月5日發表聲明稱，9月5日上午，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通，工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。

聲明指出，雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件。中國商務部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。

值得一提的是，這次對話原本計劃是於9月份在華盛頓舉行的，現在算是推遲了。

7月底，萊特希澤和姆努欽訪華，中美兩國代表在上海舉行了第十二輪中美經貿高級別磋商。針對這次會晤，中國商務部發表聲明說，雙方按照兩國元首大阪會晤重要共識要求，就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流。雙方還討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購以及美方將為採購創造良好條件。

聲明還說，雙方將於9月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。

推遲原因

然而，美國總統特朗普（Donald Trump）對談判進程不滿，萊特希澤和姆努欽剛返回華盛頓，特朗普就宣布對中國加徵新關税，這導致了9月份的談判計劃生變。

據悉，中美代表7月底在上海談判後，局勢出人意料地再次惡化。特朗普於8月1日宣布將於9月1日開始逐步對另外3,000億美元的中國商品徵税，徵税比例為10%。後來又宣布，關税分兩批進行，第一批1,250多億美元商品的關税於9月1日生效，剩下的12月15日生效。

中國方面8月23日也宣布，將對價值750億美元的美國商品徵税，也分兩批進行，一批於9月1日生效，另外一批12月15日生效。

中國的反擊令特朗普十分不滿，他於8月23日當天宣布，將對華5,500億美元商品的徵税比例提高5%。美國將在10月1日將2,500億美元中國商品的現有關税從25%提高至30%，他還說，定於9月1日生效的另外3,000億美元中國商品的關税將從10%升至15%。

9月1日美國對華新關税生效，雖然特朗普當天仍然堅持說說中美9月份會晤仍在議程上，這並沒有改變。「他們沒有改變，我們也沒有改變，拭目以待吧。」

但是，彭博社9月2日報道指出，消息人士稱，中國官員赴華盛頓的時間仍未敲定。其中的兩位消息人士說，在上週末的對話中，雙方至少就兩個要求未達成一致——美國要求就下一輪對話設置一些範圍，中國要求推遲新關税。

早前，中國商務部發言人高峰也說：「中方的反制手段是充足的。但在當前形勢下，我們認為應該討論的問題是取消對5,500億美元中國商品進一步加徵關税，防止貿易戰繼續升級。中方正就此與美方進行嚴正交涉。」

不難看出，美國拒絕取消對華加徵新關税，這是導致中美9月談判計劃泡湯的主要原因。