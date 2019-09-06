【逃犯條例】習近平談「鬥爭藝術」涵蓋港澳台　原則與策略並重

2019年秋季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班於9月3日開班，中共總書記習近平在開學禮上發表講話，強調發揚鬥爭精神，「該鬥爭的就要鬥爭」，其間提及「港澳台工作」。 按習近平原話，「重大鬥爭」其實涵蓋各領域：「面臨的重大鬥爭不會少，經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和國防和軍隊建設、港澳台工作、外交工作、黨的建設等方面都有，而且越來越複雜。」

並非針對香港示威風潮

毋可否認，「港澳台工作」首度列入「重大鬥爭」，值得各方留意，可是習近平講話主旨在於闡明黨建思想，並非單獨針對香港示威風潮。

習近平認為「共產黨人的鬥爭是有方向、有立場、有原則的」，一旦遇上「風險挑戰」，危害中共體制、中國主權和中國人民利益：「我們就必須進行堅決鬥爭，而且必須取得鬥爭勝利。」

逃犯條例：香港行政長官林鄭月娥發表電視講話，宣布正式撤回逃犯條例修訂。（AP）

其次，《信報》在9月6日特稿指出，習近平講「堅決鬥爭」，也講「鬥爭是一門藝術」，後者為海內外解讀所忽略。會上習近平即指示領導幹部：「要抓主要矛盾，合理選擇鬥爭方式、把握鬥爭火候，在原則問題上寸步不讓，在策略問題上靈活機動。」

「在原則問題上寸步不讓」，這是習近平所講「鬥爭」的基礎。放諸香港風波，港澳辦便清晰點明，首要原則是「止暴制亂」，支持港府和香港警隊「依法運用一切必要的手段」，遏止暴力衝擊。

早已清晰傳達出兵前提

更為要者，北京亦多次指出，假如事態發展至港府無法控的地步，中央政府會在該出手時就出手，按《基本法》出動解放軍駐港部隊，而港澳辦認為這不代表一國兩制的終結。

綜合官方言論和官媒《環球時報》總編輯胡錫進的講法，北京派兵平息局勢的前提有四：

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一、香港「愛國力量」被大清洗，「要向內地逃難了」； 二、出現人道主義災難，「不同派系相互大規模仇殺」； 三、「極端份子搞起武裝暴亂」，成功控制香港的中樞機構，接近建立政權； 四、把「顏色革命」的禍水引向中國內地。

過去幾個月，北京已就「原則問題」清楚表態，應對手法亦符合「在策略問題上靈活機動」。自7月底起，深圳集結數以萬計武警和公安，並多次發布演練片段，主題均為應對街頭暴力衝擊，以示觸碰北京底線的後果；另一邊廂，駐港部隊自6月底巡迴演練後，相對保持低調，防止不當揣測影響大局。

爭取「善良市民」回心轉意

實則除了強調「止暴制亂」屬「原則問題」，港澳辦在「策略問題」上已作「成份分析」，從中分辨出「愛國愛港人士」、「被誤導、被裹挾的善良市民」和「暴力示威者」。北京亦就此傳達「靈活」方針：支持「愛國愛港人士」捍衛香港法治；爭取「善良市民」回心轉意；毫不手軟打擊「暴力示威者」。

9月4日，特首林鄭月娥宣布撤回修例，「為對話提供基礎」，中央政法委即在公眾號「長安劍」表明，認同港府舉措，呼籲「用理性對話積極重建香港未來」，同時又警告「香港暴徒已是強弩之末」，《緊急法》是「法治工具」之一。可見北京願意調整策略，從而有效應對局勢，同時就原則問題作嚴厲警告。

據《星島》9月6日專欄所觀察，自林鄭撤回修例後，官媒一邊「開始淡化香港亂局」，給予較少篇幅，另一邊闡述香港的「深層次社會矛盾」，解釋亂局成因。當然單憑短短幾日事態，難說官方策略是否更弦易轍，畢竟警民衝突仍持續「乾燒」下去，北京的「止暴制亂」原則依然生效，隨時應付不測事態。