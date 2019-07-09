【逃犯條例】打破困局三步走　始於獨立調查委員會

特首林鄭月娥周二（7月9日）表示，《逃犯條例》修訂草案已「壽終正寢」，並重申沒有定性612示威為「暴動」。然而，相較於字眼問題，更重要的是成立獨立調查委員會，徹查衝突中的責任，助社會和解。這個建議，連終審法院前首席法官李國能也表態支持，惟林鄭再次拒絕成立。 要打破目前僵局，政府可考慮以成立獨立調查委員會為起點，採取三步走方案。

林鄭月娥在行政會議前見記者，語氣較前誠懇，形容修例工作完全失敗，重申未來要廣泛聆聽社會意見。但正如西諺「action speaks louder than words」（坐言不如起行），林鄭是否聆聽民意，社會更關心她是否言行如一，抑或口惠實不至。

最明顯的例子莫過於獨立調查委員會。民間提出五大訴求，其中一個是成立獨立調查委員會，徹查6月12日金鐘衝突。正如很多人指出，委員會雖然要調查警方行動，但並非針對警方，同時亦可調查示威者是否有組織、有預謀，抑或純粹自發等問題。

除了示威者和泛民政黨外，運輸及房屋局前局長張炳良、大律師公會等亦公開支持此建議。終審法院前首席法官、被視為有份量領導調查的李國能，亦在周二發聲明要求特首設立委員會，特別提及委員會的調查權力、證人保障等，均比監警會優勝。

行動勝於雄辯

由此可見，社會在此事上的意見是相當清晰。然而，林鄭月娥在周二見記者時，以考慮多個因素為由，拒絕成立獨立調查委員會。諷刺的是，她一邊表示改善施政作風，廣納百川，卻同時漠視民間及專業人士的訴求，並且沒有具說服力的解釋。這豈非與兩、三個月前，政府強推《逃犯條例》修訂工作的情況如出一轍？這又如何使社會相信她已汲取教訓、改變作風？

林鄭月娥一再重申，希望社會能給予她多一次機會，讓她繼續以特首身份服務社會。若然如此，林鄭月娥就更加應該在此事上從善如流，根據《調查委員會條例》成立獨立調查委員會，由具公信力人士如李國能領導，以行動說明她已經痛改前非，真的做到聆聽及尊重民意。

前終審法院首席大法官李國能。

研究暫緩檢控

成立獨立調查委員會的第二個好處是，它能夠挽救警隊的公信力。眾目可見，警隊在這一、兩個月的示威和衝突中，的確有不少有欠專業、甚至違規的情況。舉例說，多名警員在執法時沒有展示編號或委任證，有違《警察通例》；6月12日金鐘清場行動中，警方在中信大廈外兩面夾擊示威者，幾乎釀成人踩人事件。

不少人已對警隊失去信心，因此質疑其執法和拘捕行動是在濫用公權力，甚至向示威者報復。若然在這情況下，警方繼續檢控示威者，難免被視為政治打壓，公信力受到動搖。另一方面，縱然民間其中一個訴求是不起訴被捕人士，但是檢控工作應該獨立、不偏不倚，犯了法的市民便應該受到制裁。

可見，在示威衝突中的檢控問題上，政府要平衡兩個原則。一邊是獨立檢控，另一邊是公信力和社會觀感。而成立獨立調查委員會，正正是化解這個張力的契機。因為此舉可釐清警方的行動哪些合理、哪些不合理，若然相關檢控是基於合理的執法行動，社會便無從質疑；若然警方的執法並不合理，律政司則可以基於公義原則，放棄起訴。

故此，林鄭月娥可成立獨立調查委員會，同時建議警方和律政司先暫緩檢控工作，一方面等待調查報告，另一方面讓社會冷卻情緒。依李國能的估計，完成報告需時最少9個月，相信屆時各界均可更加持平地看待檢控工作。

便利公開對話

做了上述兩步後，特首林鄭月娥亦有合適的社會氣氛，與學生展開對話。

林鄭月娥在周二提出與大學生公開對話，是正確的一步，但與此同時，她要知道年輕人的顧慮。站在年輕人角度，他們一方面擔心對話只是「政治騷」，不會有任何實際成果，正如2014年的學聯對話；另一方面，目前社會非常不信任政府，大學生此際應約，可能怕被視為「示弱」，或背棄「隊友」。故此，對話若要成事，政府也要製造有利環境。

而上述兩步——成立獨立調查委員會及暫緩檢控工作——正可提供有利環境，讓年輕人暫時放下怨氣，與特首坐而對談。年輕人關心的，可能是經濟、民生問題，亦可能是政制改革、雙普選等。凡此種種，林鄭月娥均可放下身段，虛心聆聽，並設立具體機制，研究經濟民生、政制改革等深層次問題，助特區政府長治久安。

英國騷亂報告

他山之石，可以借鏡。英國2011年8月發生倫敦騷亂，政府隨後從多方面檢討。下議院內政小組檢討了警方執法行動，並向國會提交報告；時任副首相克萊格（Nick Clegg）亦成立「騷亂、社區與受害者委員會」（Riots, Communities and Victims Panel），剖析騷亂參加者的動機、社會成因等。當中一個重點結論是，民眾因為不信任警方執法，所以在事發後加入參與騷亂，令事件一發不可收拾。報告公布後，倫敦警察廳花了不少功夫汲取教訓，改善警民關係。

由2014年佔領運動、2016年旺角騷亂到2019年六月浪潮，社會深層次問題未有改善，警方的執法行動更是愈來愈大爭議。林鄭月娥只要仍然在特首之位，便應該負起責任，切實解決問題。