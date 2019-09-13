《人民日報》撐港府收回土地建公屋：解決住房問題香港不能再等

民建聯周三（9月11日）於報章刊登頭版廣告，要求政府引用《收回土地條例》，廣建公屋。內地官媒《人民日報》隨即於翌日發表評論，認為香港除了要「止暴制亂」外，「更多人開始將關注的目光投向影響香港發展的深層次問題」，「住房，正是重中之重」。

民建聯在報章刊登頭版廣告，要求政府引用《收回土地條例》，廣建公屋。（民建聯Facebook專頁）

評論以《解決住房問題，香港不能再等了》為題，指出香港的居住問題有目共睹，而且正變得日趨嚴重。例如公屋申請平均輪候時間已跌宕至5.4年，有10萬人住在「棺材房」和「劏房」，「這樣的局面，與國際知名大都市格格不入，更與太平山上的豪宅形成鮮明對比」。評論認為，香港人看重人權，「但在一般人看來，有房住，有衣穿，有飯吃，正是最基本的人權，是最基本的尊嚴」，「香港絕沒有理由，一面穿着『全球最有競爭力經濟體』等光鮮靚麗的外衣，一面卻在住房上露出極為難堪的裏子」。

評論又指，香港住房問題的核心癥結在於土地，增加土地供應已經刻不容緩，「香港不是沒有土地，但政府手裏地太少」。評論引述去年底的《長遠房屋策略》，未來10年，香港公私營房屋新供應比例定為7:3，「但事實上，政府能覓得的土地，仍不足以支撐這一目標」。

香港有數十萬人生活在劏房中。（資料圖片）

評論表示，要援引《收回土地條例》，意味着自有財產與公共利益之間的一次利益平衡，涉及的土地，主要指囤積於地產商手中長期不開發的土地。但由於《基本法》第6條與第105條對私有財產權的保護，外加援引條例或遭曠日持久的司法覆核，特區政府對於是否引用《收回土地條例》有過遲疑，「然而，諸路不通後，收回土地是可行之道」。根據《基本法》第105條，徵用土地的補償「相當於該財產當時的實際價值」，收回是有償的，「為公共利益計，為解決民生計，地產商是時候釋放最大善意，而不應只打自己算盤、囤地居奇、賺盡最後一個銅板」，「甚麼才是對香港未來負責？甚麼才是對年輕人『網開一面』？這才是」。

評論指，今次也是調整短期利益與長遠利益的一次契機，「香港社會被金融地產互相纏繞的發展邏輯捆綁已久，但這一發展模式，既不是永動機，更潛藏着不少危機」，「我們很能理解，一些香港市民擔心，供地增加，或導致資產短期無法快速升值，也理解地產商在商言商」，「但這恰恰是一次眼前利益與長期利益的重新審視，是個人利益與社會發展利益的再權衡」，「一旦香港社會打上死結、失去競爭力，所有人的房產都會不斷貶值；只要東方明珠持續保持競爭力，那麼受益者，一定是香港企業與市民」。

評論在最後總結「今天，我們必須全面考慮香港的競爭力」，「人們一貫認為，自由才是香港的核心競爭力，事實上，民生也是競爭力」。保障民生，讓社會更加公平，也是積蓄的發展動力。香港歷來奉行自由資本主義經濟的發展模式，在改善民生方面，一直秉承「積極不幹預」理念，「但這一思路已成歷史教訓」，「香港不僅要『有效市場』，更需要『有為政府』」。評論更指，三個月來，「反修例」之所以將許多原本不關心政治的年輕人捲入其中，很大一部分原因，就在於他們對未來的無力感，而住房，正是重要根源，「對於這一影響香港社會發展的深層次問題，需要特區政府有預見力、決斷力、執行力，更需要香港全社會凝聚共識」。

評論指「反修例」之所以將許多原本不關心政治的年輕人捲入其中，很大一部分原因，就在於他們對未來的無力感，而住房，正是重要根源。（資料圖片）

評論認為，在住房問題上，香港已錯失諸多歷史契機，不能再拖延。諸如董建華上任之初提出《八萬五計劃》，提出每年興建公屋和私營住房不少於8.5萬套，10年內讓香港7成家庭能自購住房；梁振英執政時期，也將解決市民住房問題當作首要任務，提出要加速修建公屋；林鄭月娥上台後，提出填海造島的「明日大嶼」計劃，「但這些完全為香港長期公共利益考量的方案，或草草收場，或大打折扣，或至今擱淺，都稱得上命途多舛」。

評論指，究其原因，既有反對派在立法會的拉布，為反對而反對，別說「明日大嶼」計劃本身，即使是申請研究該計劃的撥款議案，還因政治纏鬥在立法會擱置；也有地產商為既得利益，不斷要挾政府、捆綁民意，這讓整個香港社會陷入房子買不起又跌不起、不夠住又建不起的泥沼；也因為一些公眾，對特區政府改善民生的能力，不瞭解、不信任，「這一次，香港社會，能否拋開政見，平心靜氣坐下來思考《收回土地條例》？能否放下偏見，理性看待特區政府為民生作出的努力？能否正視公與私的天平，真心實意為香港『計深遠』？」。

此外，《新華社》在周四（13日）亦有發布立場相近的評論，認為香港社會深層次矛盾，最突出、最迫切、最讓人詬病的就是住房問題，「已到了痛定思痛、必須解決的時候了」，需要包括特區政府在內的香港各界凝聚共識，集思廣益，勇於打破僵固的發展思路，放下局部和私人利益，積極尋求出路，打開死結，「香港當務之急是止暴制亂。與此同時，也要及時對香港深層次矛盾和問題高度重視，並採取有效措施加以解決，徹底消除社會動蕩的病根」。

（人民日報／新華社）