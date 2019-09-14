【逃犯條例】中央政法委再發文：香港年輕人的出路不在西方在內地

繼批評長和系資深顧問李嘉誠的「網開一面」言論後，中共中央政法委的微信公眾號「中央政法委長安劍」日前再度發文談論香港局勢，認為香港年輕人的「出路」不在西方，「出路其實就在家裏」，「香港年輕人要找到出路，只不過需要把眼界稍稍放寬一點，別把自己封閉在『香港本土人』的環境裏，別把自己困死在只說『正宗粵語』的小圈子裏，向北望去，廣闊的熱土都是包括香港在內的所有中國人的家」。

文章先是指在持續三個多月的亂局下，香港街頭已快被年輕人「拆」光，不只是立法會大樓、交通燈、沿街欄桿、智慧燈柱等，還有「看不見的『拆』」，「是餐飲、零售、酒店、貿易、運輸業動輒百億港元的損失和這五大行業中就業的100萬香港人的飯碗，還有股市中化為飛灰的萬億市值」。文章直言，「再『拆』下去，『拆』的就是香港的老本了。為了所謂的『自由』，把自己的家砸個底朝天，親手把自己的未來化作斷瓦殘垣，香港的年輕人，真的知道自己在追尋甚麼嗎？」。

示威者早前衝擊立法會大樓。（資料圖片）

文章指，香港年輕人的生活的確艱難，就業難、工資低、房價高，蟻居陋室，「迷茫、委屈、不甘、憤怒，這些情緒都可以理解，但這些情緒也都容易被利用」，「年輕人爭取的『權利』，最終會變為背後那些人玩弄於股掌的權術，年輕人追逐的『自由』，最終會化為那些人給香港發展製造的牢籠」。

文章認為，香港年輕人真正的「出路」是在內地，內地能為香港年輕人提供的不僅是普通的就業崗位，還有更多創業和創新的機遇，「求學上，內地也能為香港青年提供更加廣闊的空間」，例如內地擁有亞洲最頂尖的兩間大學，在英國泰晤士高等教育世界大學排行榜中，內地上榜的大學總數達81間。此外，文章亦指香港年輕人在內地享有更多機遇，例如深圳已經率先在購房、入學等方面為香港居民提供優惠政策，年內港澳居民華僑持用出入境證件將與內地居民使用身份證享受同等便利。

文章重申「香港歸根結底是中國的香港」，指香港是自1997年以來，「有了內地堅強的後盾，香港也成為中國發展的第一受益者，安然走過了亞洲金融風暴、美國次貸危機」。而中國早就對全世界承諾，歡迎所有人搭乘中國發展的快車，共享發展的成果，「對其他國家尚且如此，更何況是我們自己的城市香港，我們自己的同胞香港人」。

文章重申「香港歸根結底是中國的香港」。（視覺中國）

文章在最後認為，不少香港年輕人喜歡標榜「身在自由港」、「具有全球觀」，「習慣於穿行在歐美日韓，把東南亞當作度假『後花園』，卻唯獨對全世界增速最快的經濟體—自己的祖國、廣闊的內地—視而不見」，「是徘徊在『連儂墻』邊顧影自憐，還是重新定位自己無處安放的人生，是在鬆散的『人鏈』中沉迷於虛幻，還是衝破空洞政治口號給青春捆綁的枷鎖，並不困難的選擇，也許就決定著香港街頭的年輕人是否能找到自己的出路」，「無論如何，拿著激光筆，肯定畫不出五彩的人生」。

（中央政法委長安劍）