美國會推援藏法案　中國外交部：向藏獨勢力發出嚴重錯誤信號

有報道指美國國會議員近日提交《2019年西藏政策及支持法案》，以加強美國對西藏的支援，特別在涉及流亡精神領袖達賴喇嘛的轉世問題上，要求制裁試圖干預的中方官員。 中國外交部19日（周四）回應稱，相關法案嚴重違反了國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向藏獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號，中方對此表示堅決反對。

《2019年西藏政策及支持法案》將制裁試圖干涉達賴喇嘛轉世的中方官員。（資料圖片）

人權組織「國際聲援西藏運動」（International Campaign for Tibet）16日（上周一）在官網公告，美國國會及行政當局中國委員會主席、民主黨籍眾議員麥戈文（Jim McGovern）已於13日（上周五）向眾議院提交《2019年西藏政策及支持法案》；該委員會共同主席、共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）也預計本周向參議院提出類似議案。

《2019年西藏政策及支持法案》是在2002年《西藏政策法案》基礎上的修訂，將制裁試圖干涉達賴喇嘛轉世的中方官員。相關提案並要求美國政府在中方允許美國於拉薩設立領事機構之前，不得批准中方在美設立新的領事機構。

中國外交部發言人耿爽表示，《2019年西藏政策及支持法案》嚴重違反了國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向藏獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號，中方對此表示堅決反對。西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉，中方敦促美方充分認清涉藏問題的高度敏感性，停止推動相關法案，停止利用涉藏問題干涉中國內政。

（綜合報道）