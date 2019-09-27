北京發佈70年國史提敏感事件　未見香港反修例風波

中共建政70周年大慶在即，中共中央黨史和文獻研究院於9月27日授權官媒新華社發佈《中華人民共和國大事記（1949年10月-2019年9月）》。

在6.3萬字的全文中，「國史」記錄多個敏感歷史節點，包括「文革」、「六四事件」、中共反腐、中美貿易戰等。

對比中共建政60周年發佈的國史，70周年的國史有關「文革」的表述無變化，借在1966年份寫道「『文化大革命』歷經10年，使黨、國家和人民遭到新中國成立以來最嚴重的挫折和損失」。

在整個1966年至1976年10年「文革」中，國史並沒有對中共前領導人毛澤東着墨過多，也未如1981年《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》將「文革」的錯誤歸咎於「毛澤東發動和領導」。

1989年4月15日，被罷黜的中共開明派領導人胡耀邦辭世，他的去世引發了以北京天安門廣場為中心的聲勢浩大的六四事件。（AP）

有關敏感的「六四事件」，70周年的國史表述「1989年春夏之交，北京和其他一些城市發生政治風波，黨和政府依靠人民，旗幟鮮明地反對動亂，平息在北京發生的反革命暴亂......」

這與60周年國史，以及2018年12月16日發佈的《改革開放四十年大事記》的闡述有關「六四事件」內容一致，刪除《改革開放三十年大事記》中的有關「四二六」社論，不過後者僅稱「六四事件」是政治風波，而非反革命暴亂。

70周年的國史還記錄中共在黨政軍系統的強力反腐，寫有2014年12月5日，中共決定開除周永康黨籍。自十八大以來，中共嚴查薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計劃等。

新的國史還記錄2018年3月5日，十三屆中國人大會議通過憲法修正案，確立科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位等。

中美貿易戰目前處於「邊打邊談」的階段。（資料圖片）

緊隨其後的是中美貿易戰。新國史稱，「針對美國政府單方面挑起的中美經貿摩擦，中國不得不採取有力應對措施，堅決捍衛國家和人民利益」。

「中國政府多次表示，在相互尊重、平等互利的原則基礎上進行協商，才是解決貿易分歧的有效途徑，任何單邊的威脅或訛詐只會導致矛盾激化，損害各方利益。」

不過，70周年國史並未在2019年6月時間線中提及香港反修例風波，而僅有國家主席習近平訪問朝鮮等內容。