【NBA】上海賽觀眾座無虛席　內地抵制氛圍漸趨緩和

NBA侯斯敦火箭隊總經理莫利的涉港言論在內地引發軒然大波。一時間從民間到官方都掀起了抵制NBA的聲浪，央視體育頻道10月8日宣布暫停NBA賽事轉播。但在北京10日舉行的NBA季前賽上海站籃網對湖人的比賽中，場館內依然座無虛席。有內地球迷也各顯神通，直播照看不誤。 此外內地網絡氛圍也有和緩跡象，讓12日的深圳季前賽融冰乍現。

NBA季前賽上海站籃網對湖人的比賽中，場館內依然座無虛席。（Reuters）

環球時報總編胡錫進在微博發文表示，NBA的籃網隊和湖人隊比賽，在上海如期舉行，這也是中國社會整體上對這起事件態度的一部分，同樣是個有信息量的信號。他既支持中國公眾對莫利事件做出反應，也支持比賽的如期舉行。

胡錫進指出中國立志於走向遠方，這一路上會有多少離奇的挑戰和不確定性。需要堅定、智慧，且有氣度。遇到一塊礁石，有時要把它炸掉，有時可以繞開，有時稍加耐心，水漲高了，船也就開過去了。

這些表述讓外界產生官方意圖降溫的聯想。

此外據紐約時報報導，有3名中共官媒記者證實，上司已指示「不要再炒作NBA事件，以免造成過於激烈的後果」。雖然此事目前無法完全證實，但觀察今天的中共大小官媒，對NBA事件的批判及報道已大幅減少，氛圍明顯緩和，不像前幾天那般殺氣騰騰。

或許是受此影響，從昨晚上海季前賽開打到今天，內地網友對NBA的批判聲量轉趨下降。取而代之的，則是對現場「為什麼還能爆滿」、「怎麼還有那麼多人去看」的驚呼。

10月10日的上海站比賽現場，着實出乎外界意料。中國球迷對NBA的觀賽熱情絲毫不減，現場座無虛席。雖然央視體育頻道暫停NBA賽事轉播。不過許多NBA球迷早已私下找尋非官方的直播管道，包括業者公開及球迷私下提供的盜版連結及APP，以及台灣、日本、香港等境外各體育頻道的直播連結。

據中央社報道，家住廣州的資深NBA球迷小曾告訴中央社記者，他和朋友早就買好了12日深圳季前賽的門票。但風波發生後，對要不要退票拒看十分糾結。然而，看到昨晚上海場人潮爆滿，於是決定照常前往。小曾相信12日的NBA深圳季前賽，氣氛一定會比上海要好。

（中央社）