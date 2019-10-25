【中美角力】彭斯演講性質變化微妙　涉港內容預示對華新攻勢？

當地時間10月24日上午，美國副總統彭斯（Mike Pence）在華府威爾遜中心（Wilson Center）發表美中關係演講。 去年10月，彭斯也曾發表對華政策演說，引來中方連日反駁和轟，相比之下，中國官媒認為今年「檄文」是老調重彈，語氣似乎溫和許多，甚至明言華府不欲阻礙中國發展，美國將繼續尋求與中國改善關係。 與此同時，香港多月示威佔了彭斯演說的相當篇幅，比台海問題還要多，甚至可說是在全文中僅次於貿易戰的骨幹事件。

白宮與國會競逐話語權

香港近月形勢持續緊張，屢屢成為國際頭條，變為白宮眼中的重要議題不足為奇，但如果單就香港論香港，目光過於狹隘，連美國內部政治形勢也未能點明。

首先，最簡單的看法是時值貿易戰停火，美方由特朗普唱紅臉，彭斯則唱白臉，對華施展「蘿蔔和大棒」的傳統談判戰術，期望憑藉一手軟一手硬，可迫使北京就範。

彭斯於10月24日發表對華政策演說。（威爾遜中心官網）

另一邊廂，在特朗普入主白官數年間，「對華強硬」成為美國政壇必然立場，例如跨黨派議員提出《香港人權及民主法案》，威脅要制裁中港官員，國會裡就沒有任何有份量人物會唱反調。美國政治新聞網站《Politico》即指出，白宮不希望於此顯得相對「軟弱」，致使喪失議題主導權，被立法機關牽著鼻子走。

NBA事件激發中美網民對壘

行政和立法機關競逐「道德高地」，致令對華政策往往沒有最強硬，只有更強硬，華為就是另一個例子。今年6月中美貿易戰一度停火，特朗普當時放風會解除華為禁令，引起美國國會反彈，部份議員更要脅立法阻撓，迫得白宮高官要解畫補充，明言只會有條件下部份放寬，必然會顧及國安。

從中美角力大格局看，香港問題和華為爭議某方面性質相近，逐漸演變為美國政治的鷹派戲碼，彭斯演說正正要回應這股洪流。更為要者，從演說內容可見，是次演說的焦點進一步由去年「大國角力」、「公平競技」和「捍衛價值觀」，摻雜了新原素，觸及「輿論動員」和「市場武器化」。

最近NBA球隊休斯敦火箭（Houston Rockets）總經理莫利（Daryl Morey）因為發表支持香港示威的言論，引起軒然大波。值得留意的是，是次不單中國網民一如往常揚言抵制，連帶美國網民亦群情洶湧，對批評莫利的籃球巨星勒邦占士（LeBron James）群起而攻之。

莫利涉及香港的言論，引發中國出現大規模的抵制潮。（Twitter截圖）

由清算「罪狀」到論戰「銳評」

NBA總裁施華亦一反其他在華外企「慣例」，在一發不可收拾之前道歉和解僱肇事者，求個息事寧人。恰好相反，NBA對莫利言論表示遺憾，但施華表明不會對華道歉或懲處莫利。中國與美國的輿情同樣真實，夾在中間的外企就怕順得哥情失嫂意；大概北京考慮到貿易戰停火大局，這次也沒有對NBA窮追猛打。

儘管事件暫告一段落，彭斯亦不忘「抽水」嘲諷：「部份NBA最大的球員和老闆向來行使言論自由批評國家，但面對其他人的自由和權利卻啞口無聲。」

實則香港議題已不限於「美國價值觀」的論述，彭斯演說便顯示，政治與經濟關係千絲萬縷，並不如一般所言容易拆解，尤其是輿情聚焦的時候。

如果說去年彭斯是發表「檄文」，從意識型態、地緣政治、經貿競合等各領域，大包圍逐項清算中國「罪狀」，最新一篇演說的文體類近polemic，意謂如同撰寫論戰中的尖銳時評，抓住一兩點猛烈攻擊，而香港問題則成為著力點，隱約預示美國在經貿領域外，將視「以經濟輸出政治」為另一波對華輿論攻勢主題。