《環時》胡錫進：內地大學可積極考慮授予何君堯名譽博士學位

建制派立法會議員何君堯被英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）褫奪名譽博士學位。針對事件，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，內地大學可積極考慮授予何君堯名譽博士學位，以表彰他從事律師業務和履行香港立法會議員職責的卓越表現。

胡錫進早前訪港，期間曾與何君堯共進午餐。（微博＠胡錫進）

胡錫進稱，何君堯2016年9月當選香港立法會議員以來，其愛國愛港的鮮明態度受到香港激進反對派百般攻擊。反修例風波以來，他家的祖墳被破壞，一個辦公室遭到攻擊，現在英國的大學又站出來剝奪他的名譽博士學位，「顯然都是衝著他的愛國愛港立場來的。」

胡錫進建議，內地的一所大學可以積極考慮授予何君堯名譽博士學位，以表彰他從事律師業務和履行香港立法會議員職責的卓越表現。他表示，內地的大學在授予名譽學位方面一直很謹慎，建議它們以後不妨更活躍些，「別眼看著西方大學盡情表演，推廣他們的價值觀。」

胡錫進續指，無論基於個人的認識和感受，還是依照世界公認的排名，中國比安格里亞魯斯金大學強的名校已經多得是。而且從趨勢上看，中國很多知名高校在世界上的影響力越來越大，「根本輪不到英國隨便一所大學拿榮譽博士的頭銜對中國的事情評頭品足。」