內媒向《蘋果日報》「開戰」　指其「亂港禍港」

8月14日，央視新聞客戶端發表了題為《禍港黎智英，從「佔中」到「騷亂」的黑手》的文章，批評壹傳媒創始人黎智英是「民族敗類」，「為一己私利甘願充當外國勢力反中亂港的政治工具」，這也是中央級媒體首次發長文針對黎智英個人進行措辭嚴厲的批評。此後兩個月中，新華社、中央政法委公眾號等屢發文章，批評壹傳媒創辦人黎智英、前政務司司長陳方安生、民主黨創黨主席李柱銘及民主黨前立法會議員何俊仁為「禍港四人幫」。

近日，包括環球網、《北京日報》等多個內地媒體公眾號轉發了一篇題為「天涼了！『蘋果』該摘了！」的長文（以下簡稱「文章」），文章指《蘋果日報》「已成為亂港禍港的重要文宣機器」、「為美國利益而戰的文宣工具」，「維護的根本不是香港的利益，而是美國的利益」。

這可能是內地全面公開「進攻」《蘋果》的一個信號。

黎智英早前曾會晤美國副總統彭斯。（Twitter）

該文章指，「《蘋果》唯恐天下不亂，完全不承擔新聞媒體的社會責任」、「極盡嘩眾取寵，以各類腥臭下流的報導，荼毒香港社會」、「挑撥香港與內地的矛盾，並不遺餘力攻擊抹黑特區政府，不斷炮製針對公職人員及政府的惡意報導」；同時「在社會民生問題上不斷上綱上線，煽動市民上街參與各類違法的社會運動，完全偏離媒體應有的客觀理性的專業操守，不斷破壞香港繁榮穩定，撕裂社會」。

文章批《蘋果》「打著新聞自由的旗號胡編亂造，沒有新聞就製造新聞」、「顛倒黑白、移花接木」，「這種極盡嘩眾取寵的寫作手法以及集中的負面報導原本就容易引起關注，加上其在報導時一直善用『兩分真八分假』的春秋筆法，所以煽動性極強」。

10月初，香港藝人馬蹄露曾在街上遭襲擊，事件曾引起關注。事發時採訪馬蹄露的澳洲「7 News」記者Robert Ovadia其後在其Facebook上曾就此事發文。他在文中斥某些傳媒的報道手法誤導，其文章稱「我從未看過像在香港所見這般被憤恨武裝的假信息」，他點名指蘋果報道偏頗，將影片資料剪輯至看似是馬蹄露先行動手，以作為宣傳手段。

前述文章亦指《蘋果》「顛倒黑白」、「移花接木」，還舉例稱，《蘋果》9月7日一篇報導《被自殺？香港一天內6人墮樓8人死亡》指香港近幾日連續發生了多起離奇自殺案，暗示警方或「製造」自殺案；文章又舉出此前15歲少女陳彥霖死亡案例，指《蘋果》質疑陳彥霖死因並「栽贓給警方及女孩學校，致使女孩就讀的學校被暴徒大肆破壞，家屬被再次消費傷害」。

梁振英在其Facebook賬號長期批評《蘋果日報》。（Facebook截圖）

文章引述前特首梁振英文字，斥《蘋果》稱「你們也有子女，你們較幸運的，是香港沒有另一家報紙有你們這般無良下流。香港有這樣的報紙，是香港的恥辱。」

此外，文章又稱，《蘋果》的各類煽動性消息通過聊天軟體Telegram、社交平台Facebook和Twitter以及Instagram、連登、高登論壇不斷滲透給普通民眾，讓反對派及激進勢力的聲音得到有效傳播，在輿論層面普遍壓倒正面聲音，讓市民很難看到客觀真實的信息。文章稱，「對街面上的暴徒們要依法處理，對傳媒界的這些幕後暴徒更要徹底根除！」

文章指，香港社會現在已經嚴重撕裂，而《蘋果》是那顆「毒蘋果」，「對讓香港傳媒界中毒太深」。

從《蘋果》廣告生意被杯葛，到黎智英被扣上「禍港四人幫」的帽子，再到如今內地媒體公開對《蘋果》開砲，幾個動作一脈相承，從趨勢看，後續「鬥爭」或將全面展開。