【11.16】解放軍浸大外清路障　內地網民：下一步掃「亂港垃圾」

中國人民解放軍駐香港部隊昨日（16日）出動，在浸會大學外清除散布在路面的磚頭等路障。駐港解放軍當晚發微博稱，駐港部隊加入市民自發清理路障的工作，贏得現場市民掌聲。 而在內地，這一行動引發網民熱烈迴響，不少人都大讚解放軍清磚「具有政治智慧」，並不違反規定；還有人說，出門掃垃圾的行動是「一語雙關」——「先掃路障垃圾，再掃亂港垃圾」。

駐港部隊在微博發文。（微博截圖）

駐港解放軍昨晚在微博表示，下午不少香港市民來到駐港部隊九龍東軍營旁，主動清理被路障堵塞的聯福道。下午約4時20分，駐香港部隊官兵加入清理工作，協助市民完成周邊道路疏通，恢復街道交通，贏得現場市民陣陣掌聲。下午5時左右，完成清理工作的官兵全部返回營區。

對於解放軍此番行動，內地網民紛紛表達支持：

「我們自己家裏打掃衛生，我們講衛生！」 「漂亮，解放軍出門掃垃圾啦，一語雙關，先掃路障垃圾，再掃亂港垃圾」 「沒用的 香港現在沒有法律」 「高，實在是高。絕對大智慧！為解放軍們點讚👍 ​」

+ 5 + 4 + 3

對於解放軍清路障一事，民主派日前發表聯合聲明，質疑解放軍的舉動違反《基本法》第14條、《駐軍法》第9條、第11條及第14條。其中，公民黨郭榮鏗向立法會主席申請要求在11月20日的立法會會議上提出急切質詢。港府晚上回應《香港01》查詢時指，活動純屬駐軍自發義務性質，並非特區政府請求協助。

對於質疑解放軍上述行動的聲音，內地網民亦口誅筆伐：

「笑死人了，在自己國土上掃地還出個有罪論」 「在自己的國土上，給自己的人民幹點事，怎麼了？所有對這一行為表示質疑的，都是垃圾分裂分子。絕無例外。」 「國家智商肯定比我高 支持國家 難怪穿便衣」 「小本子記好了，總有一天他們會被判處分裂國家罪。」 「你以為解放軍在香港是坐牢啊？中國的土地，我們想出來就出來」

（綜合報道）