【觀察】《紐約時報》稱獲得新疆「機密文件」　真實性存疑

11月17日，《紐約時報》刊登題為《泄露文件揭示中國如何組織對穆斯林大規模拘禁》的報道。該報道稱《紐約時報》獲得中共關於新疆問題403頁內部文件，「它們是數十年來從中國執政的共產黨內部泄露出來的最大一批政府文件，為人們了解在新疆的持續鎮壓提供了前所未有的內部材料。」

對此，中國官媒《環球時報》在11月17日刊發社評稱「新疆越變越好的事實比所有說教都更加強大」。

在《紐約時報》官網上，《紐約時報》還刊登了這403頁所謂「機密文件」內容。在資料上無法看到一般中共內部刊發文件時的發件部門、傳達範圍等信息，很難完全印證這份資料的完全真實性。當然或許紐時在刊登文件時已將原始信息隱去。

《紐約時報》網頁截圖。

最大的疑問在於，這份文件即使真實存在，是否真的就是「機密文件」？因為相比所謂機密文件，從目前文件內容上來看，這更像一個面向低層級官員的學習資料或「內部白皮書」。

因為中國政治的隱秘性，西方對此有着很多不切實際的幻想。在中共內部文件的傳達上，除了正式公文之外，還有一類就是內部資料。這種內部資料，或是「內參」通常是由政府或宣傳部門經過蒐集、整理，自下而上遞交，起到供高層了解事件全貌之用。部分重要事件的內參，經過領導層批示，會由中辦等部門綜合領導人批示，地方政府政策再度進行自上而下傳達。

傳達級別不一定，甚至有時會到達全黨，在中國，14億中國人中有9,000多萬黨員。

從目前紐時所透露的資料來看，目前來看毫無之特別內容可言，這份文件更有可能是這種「內部學習資料」，供官員知道中央在治疆政策上的觀點，並且提供一些政策、方法上的幫助。

因此，即使不否認這份文件的真實性，但《紐約時報》所謂「機密文件」，或許只是這樣一個噱頭。

其次，在對於內容的判斷上，報道仍然有着強烈的意識形態色彩。

文件中有這樣一部分內容，稱習近平對於中國官員說，「不要歧視維族人，要尊重他們的宗教信仰權利。他警告說，不要對維族人和佔中國人口絕大多數的漢族人之間自然存在的摩擦做過度反應，並拒絕了想在中國徹底消滅伊斯蘭教的提議。「由於分裂勢力、暴力恐怖勢力都打着伊斯蘭教的旗號，於是一些人認為，應該遏制伊斯蘭教發展，甚至提出要消除伊斯蘭教的存在，」他在北京的那次會議上說。他稱這種觀點「是片面的，甚至是錯的」。

但是在《紐約時報》的報道中，這段很理性重要的表述，似乎並未被放到應有的位置，報道仍然以習近平等中共高層主導了對新疆的所謂「鎮壓」為主軸。

紐約發佈的這份所謂「機密文件」還透露，之所以中國政府會加碼管控新疆，因為海外的恐怖襲擊和美國從阿富汗撤軍，加劇了中國領導層的擔憂，影響了鎮壓行動的展開。中國官員認為，英國發生的襲擊事件是「過分強調『人權高於安全』」的後果，習近平主張中共模仿美國在9•11襲擊事件後「反恐戰爭」的一些做法。

西方媒體，或許有時是出於「揭露真相」的目的，對包括中國在內的一些國家進行報道，當然，中國自身也有其各種問題。但是被意識形態主導，去指點、教訓別人經常也是西方和其它國家衝突的原因之一。這是西方人強大了幾百年後留下的通病。當中共更加理性的去看待新疆，將維族人，伊斯蘭教和恐怖主義進行理性切割的時候，西方也應該加理性的去看待新疆問題。