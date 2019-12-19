【觀察】「中歐聯手」難關重重　外長王毅演講隱現端倪

12月16日，國務委員兼外長王毅在歐洲政策中心發表演講，題為〈增進互信，深化合作，迎接中歐關係更加美好的明天〉。他表示中國始終以積極和正面心態看待歐洲，把歐洲視為中國的重要合作夥伴和中國外交的優先方向之一。

指不能事事與歐洲「對等」

中國對歐如何定位呢？王毅的論調離不開「最大發展中國家」一詞。首先他說中國是「世界經濟增長主要動力源」，但承認「發展不平衡、不充分問題依然突出」，所以不能與歐洲事事「對等」：「要求一個發展幾十年的國家同發展了幾百年的國家『對等』，這本身就是一種『不對等』。」

外長王毅在歐洲政策中心發表演講，題為〈增進互信，深化合作，迎接中歐關係更加美好的明天〉。（新華社）

要在甚麼方面「對等」呢？時任歐委會主席容克（Jean-Claude Juncker）表示，他在4月曾當面告訴國家主席習近平，中國企業可以自由進入歐洲的市場，但歐洲企業卻不能進入中國市場，這種情況不能持續下去。同月，歐盟正式啟動全新的外來投資審查機制，矛頭直指早年「爆買」高科技歐企的中國。

是次王毅亦坦言：「近年來有種觀點認為中國在經濟上已經成為歐洲的競爭對手，主張對中國進行各種設限。」然而就演講內容，他只是重申「中國致力於構建開放型經濟」，呼籲歐洲「抓住機遇」，又同時不點名批評美國實施單邊主義和保護主義，故此中歐「不能袖手旁觀」，唯有攜手「站在歷史進步的一邊」。

華為風波突顯歐盟困境

事實是迄今為止，儘管談判多年，中歐至今都無法就投資協定達成共識，相信中國的「自我定位較低」正是難關之一。另一方面，作為世界第二大經濟體，中國外長亦不忘為本國企業發聲：「希望歐方堅持市場經濟原則，為中國企業提供非歧視性待遇，包括在5G問題上秉持公平公正，作出科學和自主的判斷。」

華為風波正好體現，即使歐盟願意接受中國「定位」，這個「發展中國家」一點都不易應付。歐洲自有瑞典愛立信和芬蘭諾基亞，華為是兩者電訊業務的強力競爭者；美國發出華為禁令，號召歐洲各國仿效，中國同樣不忘提醒，北京有足夠的經濟實力，打擊作出「錯誤決定」的經濟體。

與此同時，王毅提到：「在社會制度、發展道路、價值觀念等方面，中歐之間的確存在差異……既然（中國的發展）方向是正確的，中國為什麼要改變？既然對各方都是有利的，為甚麼要改變中國？」歐盟近月就涉港及涉疆爭議表態，王毅大概是就此回應，不過其實個別國家也擔心中國「改變歐洲」。

金燦榮：歐美矛盾屬「家人吵架」

12月初，瑞典檢察起訴前駐華大使林戴安（Anna Lindstedt），案情涉及其私下當中方說客，安排銅鑼灣書店股東桂民海的女兒Angela，與2名自稱與中國政府有連繫的中國商人接觸；11月中旬，瑞典文化大臣頒獎予桂民海，表彰其為言論自由發聲，其後駐瑞典大使桂從友稱，中國的反制措施會涵蓋經貿層面。

早在今年3月，歐盟在其戰略公開信中，首次將中國定義為「經濟競爭者」（Economic competitor）及「系統性對手」（Systemic rival），引發外界對中歐關係前景的擔憂。不過歐盟方面隨後澄清，同中國仍維持戰略夥伴關係，願同中國協商解決分歧。

人大國際關係學院副院長金燦榮5月便直言，不能太過指望「中歐合作對抗美國」，因為歐美矛盾屬於「家人吵架」，中國則徹底是「外人」：「中國打貿易戰就是靠自己，歐洲不落井下石就已經很好了。」假如北京的目標止於確保歐盟維持中立，那麼目前尚且是遊刃有餘，至於再上一層樓就要另作打算了。