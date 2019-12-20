【新疆再教育營】歐盟籲制裁負責官員　中國駐歐使團：堅決反對

新疆「再教育營」問題備受國際社會爭議，歐洲議會日前通過一項決議，指出有證據顯示維吾爾族及其他少數民族穆斯林，在新疆遭到「任意拘留、酷刑、過份限制宗教行為及廣泛的數碼監控」，呼籲歐盟理事會必須採取行動，包括對負責任的中國官員施加針對性的制裁，同時亦對美國通過《2019年維吾爾人權政策法案》表示歡迎。 對此，中國駐歐盟使團在周四（19日）發聲明，強調新疆事務純屬中國內政，歐洲議會惡意攻擊中國政府治疆政策，嚴重干涉中國內政，中國對此表示強烈憤慨、堅決反對。

歐洲議會日前通過一項決議，呼籲歐盟理事會要制裁新疆官員。（德國之聲）

聲明指，中國媒體近期播出兩部新疆反恐紀錄片，用大量客觀事實揭露「東伊運」恐怖組織的惡行，「令人遺憾的是，歐洲議會對上述事實毫不關心，反而在會場傳播了一段移花接木的視頻，將恐怖分子的暴恐行為誣稱為中國政府對少數民族的迫害，通過所謂決議惡意攻擊中國政府治疆政策」。聲明批評，歐洲議會的做法完全是罔顧事實、顛倒黑白，公然製造謊言，違背公理和良知，也嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政。

聲明提到，歐洲議會的議員聲稱新疆「再教育營」拘留超過100萬人，但有關的說法是毫無根據，「目前參加『三學一去』（學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化）的學員已全部結業，在政府幫助下實現了穩定就業，改善了生活質量」。聲明又稱，去年底以後全球已經有90多個國家及地區共1000多人，包括歐盟機構官員、聯合國反恐事務副秘書長訪問新疆，都親眼看到新疆預防性反恐和去極端化措施所取得的顯着積極成效，「新疆各民族是安居樂業的，各民族之間是團結的，都依法享有宗教自由和文化教育的權利」。

聲明指學員已全部結業。（資料圖片）

聲明指，歐洲議會部分議員未有認真研究解決歐盟自身難民移民、種族主義、暴力犯罪、性別歧視等嚴重人權問題，「反而醉心於對別國人權狀況品頭論足甚至顛倒是非，實在匪夷所思」，強調中國政府和人民捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，奉勸歐洲有關議員尊重事實，摒棄偏見，停止四處煽風點火，停止製造反華鬧劇，把精力放在處理自身人權問題，為中歐關係的順利發展、為世界的和平穩定多做貢獻。

（綜合報道）