外交部回應蓬佩奧涉華言論：美國沒有資格跟中國談人權

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間10日再次發表聲明，指責中國「壓迫」宗教與少數民族人士並「侵害」人民自由，並稱若要在愛好自由國家眼中重獲其道德權威性，必須重新致力於保護人權與基本自由。 對此，中國外交部發言人華春瑩11日回應稱，蓬佩奧的聲明讓她想起安徒生童話《皇帝的新裝》，是莫大的諷刺，「明明自己沒有穿衣服，還自我感覺好到爆棚。今天的美國還真沒有甚麼資格來跟中國談人權和道德」。

蓬佩奧已經無數次在公開場合對中國進行抨擊。（AFP）

華春瑩指出，她在10日已經詳細列舉了新中國70年來人權事業取得的成就，在中國960萬平方公里的土地上，沒有戰亂恐懼和顛沛流離，56個民族和諧相處，8.5億人擺脱了貧困，14億人民安居樂業，連續10多年中國對世界經濟GDP增量貢獻率高達30%以上。

華春瑩說，反觀美國，不僅國內種族、歧視等人權問題氾濫嚴重，而且還伸長手到處去干預別國內政，動輒搞甚麼「顏色革命」和政權更迭，不但在伊拉克、敘利亞、阿富汗等國挑起戰火，濫殺無辜，假借自由和人權的名義在世界範圍內幹了不少壞事。

華春瑩強調，美國動用國家力量，濫用所謂的國家安全名義打壓特定的企業，動輒揮舞着制裁的大棒，肆意奉行單邊主義、保護主義，屢屢退群、毀約，破壞、損害國際多邊機制，毫無信任可言。

華春瑩反駁蓬佩奧稱，美國沒有甚麼資格來跟中國談人權和道德。（央視新聞）

此外，華春瑩也表示中方注意到美國國內正在出現越來越多的理智的反思和聲音。她指出「自知之明是一種智慧，也是一種做人的境界。希望美方能夠認識到這一點。」

長期以來，西方始終借人權問題指責中國。這已不是美國政府、蓬佩奧第一次就涉及新疆、西藏、香港議題指責中國。 美國自11月以來，相繼推出已經通過且由特朗普簽署的《香港人權與民主法案》，和眾議院通過的《維吾爾人權政策法案》，引發中國政府的激烈反彈。

對於《香港人權與民主法案》，中國不僅發布措辭強硬的聲明，而且還正式祭出反制措施，包括暫停美國艦機赴香港休整的申請，以及制裁包括美國國家民主基金會等5大組織。

中國新疆擁有眾多的穆斯林人口，宗教信仰是極其敏感的問題。（Getty）

不過由於涉及新疆的法案尚未成法，中國並未推出具體反制措施，但強調一切後果由美國承擔。中方自2018年以來，也已經不斷公開新疆諸多事務，包括教培中心、「暴恐」視頻等，以澄清不實指責。

對於蓬佩奧涉及中國的言行，除涉港、涉疆外，還包括華為議題等，中國外交部則以一種爭議的方式，將其稱為愛嘮叨有毒言論的「祥林嫂」——一位中國小說中的可憐的農村婦女。

中國高層一直宣傳要到2050年建成社會主義現代化強國，這被視為中國真正崛起的標誌。但在此時間節點之前，中國將會在很長一段時間內受到當下仍是全球頭號強國的美國的持續的打壓和遏制，香港、新疆、西藏也將一直是兩國較量的焦點性議題。