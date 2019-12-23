中央再承諾保人身財產安全　民企大佬表忠心

時值2019年末，為應對持續下行的經濟形勢，在力挺民營經濟後，中央再度出台重磅文件加碼支持民企。 中央12月22日（周日）公布於本月4日制定的「營造更好發展環境支持民營企業改革發展」的文件，在28條意見中，有關民企的財產、政企關係的論述引發關注。

文件要求落實國家主席習近平在2018年底民營企業座談會上的指示，即打造市場化、法治化、國際化營商環境，保障民企同等受到法律保護等。彼時，習近平還公開否定「民營經濟離場論」、「新公私合營論」等說法。在新文件中，中央亦要求抵制質疑社會主義基本經濟制度、否定民營經濟的錯誤言論。

文件指，保護民企和企業家合法財產，嚴格區分涉案人員個人與家庭成員財產，持續甄別糾正侵犯民企和企業家人身財產權的冤假錯案。

習近平也曾強調過「保護企業家人身和財產安全」。中國最高檢還指，要對涉嫌犯罪的民營企業家「能不捕的不捕，能不訴的不訴，能緩刑的緩刑」。不過，最高檢的說法，受到一些質疑，認為這是在經濟領域搞「兩少一寬」，縱容民企中的「害群之馬」。

官媒《人民日報》則在最新評論中指，習近平此前的講話給民企定心丸，為民營經濟注入信心和動力。

另外，新文件還要求國企強勢控制的領域諸如電力、電信、鐵路、石油、天然氣，放開競爭性業務，引入市場競爭機制。不過，中央也強調，民企要聚精會神辦實業，民營企業家要珍視社會形象，熱愛國家、熱愛人民、熱愛中國共產黨。

對於中央出台的利好政策，民營企業家紛紛露面發聲。聯想集團創始人柳傳志說，保護民企和民營企業家合法財產，讓民營企業家少一點牽掛和羈絆，把常懸着的心放回胸口。騰訊創始人馬化騰說，為營商環境的不斷改善深感振奮。實踐中，我們最擔心的是「所有制歧視」，最需要的是「自己人」認同。

泰康保險董事長、中共前領導人毛澤東外孫女婿陳東昇則說，真正的企業家精神不是温室中的幼苗，不依賴刻意的保護，只要賦予公正、規範、透明的市場環境和法治環境，企業家自身會迸發出強大的生命力和創新力。