【澳門回歸20年】內媒披露「金融禮包」：研究設立澳門證券交易所

國家主席習近平昨天（20日）結束訪問澳門行程返回北京，未如外傳宣布建立澳門證券交易所。 但官媒《人民日報》主辦的財經報刊《證券時報》今日（21日）披露，廣東省將按照中央規劃部署，全力支援澳門加快對澳門證券交易所的可行性研究工作，配合澳門建立以人民幣計價結算的證券市場，並將在五大方面推進金融合作。

澳門特別行政長官賀一誠在就職典禮上宣誓，國家主席習近平監誓。（新華社）

報道稱，習近平訪澳期間，中央部委向澳門連送「金融禮包」。12月18日，經國務院批准，中國人民銀行發布公告，進一步便利澳門個人人民幣跨境匯款業務，將澳門居民個人每人每天向內地人民幣同名賬戶匯款限額由5萬元提高至8萬元。

12月19日，人民銀行出台了系列支付便利化措施。一是推動澳門本地電子錢包在內地使用。二是組織開展澳門代理見證開戶試點。

12月20日，為進一步加強澳門與內地金融合作，支持澳門經濟金融發展，銀保監會決定：鼓勵和支持澳門的銀行在內地設立機構，開展業務；將澳門納入內地保險資金境外可投資的地區，支持內地保險資金在依法合規、風險可控的前提下投資澳門地區；支持內地融資租賃企業落戶澳門，助力澳門特色金融發展。

同日，外匯局表態進一步便利橫琴澳門投資企業跨境投融資，主要包括：開展外債登記管理改革試點、靈活調整借債模式以及進一步放寬外債幣種限制。

中央連日推出支持澳門金融業發展措施。（VCG）

報道續稱，在建設粵港澳大灣區的大背景下，廣東省將按照中央規劃部署，大力支持澳門加快對澳門證券交易所的可行性研究工作，配合澳門建立以人民幣計價結算的證券市場。後續，澳門特區政府將結合顧問公司研究結果，優化澳門金融發展的規劃並有序落實。

據悉，粵澳金融合作工作將圍繞以下五點重點展開：

一、支持澳門打造中國—葡語國家金融服務平台，承接中國與葡語國家金融合作服務。 二、推進跨境融資租賃業務的開展，探索建立融資租賃跨境融資市場。 三、積極爭取外匯管理改革創新。 四、支援澳門金融機構和企業通過市場化方式，參與發起設立粵港澳大灣區國際商業銀行。支持推動建立以人民幣計價結算的證券市場。 五、推進澳門青年創業谷建設，創新金融支持手段，構建全鏈條金融服務。

（證券時報）