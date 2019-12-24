兩岸專家激辯武統和統　通往心靈契合路在何方

「大陸人民稱呼台灣人為台灣同胞，台灣人卻管大陸人叫陸客。」解放軍原南京軍區副總司令、退役中將王洪光在12月21日舉行的《環球時報》年會有關兩岸統一的議題環節不無氣憤地回應道。同在現場的還有台灣大學政治系張亞中教授，兩人的激烈交鋒成為全場關注焦點，「和統」、「武統」、「兄弟關係」、「一國兩制」、「心靈契合」等詞彙在思維的碰撞中不停地快速切換。

王洪光堅持認為，和平統一的通道已經關閉。（環球時報供圖）

王洪光在議題開始時率先發言，提出了他對兩岸關係的三個判斷，分別是，台獨勢力已經在島內佔據80%以上、兩岸和平統一已經沒有機會，以及統一的時間越往後拖對於大陸越不利。輔之以這三個判斷，王洪光將全場氣氛推向高潮則在於他將敵友之分嵌入了兩岸關係的框架，當然，他所說的敵人指的是前文所指的80%島內台獨勢力，暗示大陸方面的對台政策仍舊太過「懷柔」，並由此引出武力似乎越來越成為統一的唯一選項。

張亞中則從一個身處台灣的「統派」展開論述，認為大陸缺乏對台灣的戰略性思考。他表示，大陸與其大談統一後的一國兩制，不如多思考從敵對到統一前是否能有一個宏觀論述。大陸方面存在的最大問題，是當前北京唯一的態度就是「坐下來什麼都好談」，除此之外，便只會用經濟力量和「一國」的概念「壓制」台灣，導致台灣不敢與大陸坐下來談，即便心裏願意，行動上也缺乏合適的抓手。

張亞中在發言中更強調兩岸關係中心理契合更重要。（環球時報供圖）

張亞中認為，由於缺乏對統一前兩岸關係的大論述，台灣與大陸的對話通道基本被關閉，在中美博弈的背景下，台灣成為中美博弈棋子的命運令人擔憂。

王洪光給出三個對兩岸關係的基本判斷之後，旋即在第二輪發言中拋出「武統」方案。當話筒再度回到張亞中手上時，他反駁到，和平統一考驗着兩岸中國人的集體智慧，只談武力統一太過簡單。「王洪光將軍今天的講話，台灣的電視台一定會整天輪流播放，結果只會是蔡英文的支持率再度上升幾個百分點。」

在張亞中的論述中，台灣當局和大陸都有值得批駁的地方。儘管張亞中和王洪光在立場上針鋒相對，但兩人都認同的一個事實是，現在的台灣，統派的聲音被極大壓縮，更多的人被推向了和平統一的對立面。但張亞中反覆強調的是，兩岸在分離的一百多年間，不同制度孕育出了不同的認知文化，要跨越一百多年的鴻溝並不容易，大陸需要認識到這一點，他對於大陸的批駁也基於此。在他看來，大陸並沒有充分尊重台灣存在的事實，在心靈契合上還遠遠做得不夠。

王洪光顯然並不認同心靈契合是談及統一的重要抓手，張亞中發言一結束，王洪光跳過環節迅速回應稱，台灣80%以上的年輕人已經喪失了對大陸民眾的同胞感，再度將焦點引向他在開篇提到的首要問題，即誰是我們的朋友，誰是我們的敵人。張亞中則針對性地強調，失去認同感的只是少部分人，當前的問題是民進黨在利用政治操縱認同，大陸不應該掉入民進黨的陷阱中去。

當然，這一場交鋒背後，沒有一方能說服另一方。無論2020年是或否成為兩岸統一的關鍵節點，大陸或許需要重新審視當下的對台政策，而台灣也應該回看自身是否還停留在兩岸力量對比差距不算太大的想象之中，以及是否過於陷入對抗大陸的抽象情緒之中。