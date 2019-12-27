【台灣大選】蔡韓這場會「殺到見骨」　到底誰更勝一籌

台灣2020總統候選人第2場的電視政見會於12月25日下午登場，3位候選人蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜再度交手。

蔡英文在第一階段發言細數經濟政績，並批評「台灣正在大海里乘風破浪，勇往直前，韓市長卻坐在浴缸裏面，把它當作是一個大海」。

25日，民進黨總統候選人蔡英文（左）政見發表會後接受媒體提問。（中央社）

蔡英文批評韓國瑜對經濟沒有涉獵，因此很倚重他的國政顧問團，不過韓國瑜的顧問團卻是馬英九執政時期的「633團隊」，而相較之下，蔡英文認為，自從她在2016年上任時，已將台灣經濟從連3季負成長的局面扭轉成連續14季的正成長，未來還會繼續的成長。使台灣從四小龍的最後一名變成目前的第一名。

韓國瑜隨後反擊，表示蔡英文講得洋洋灑灑，表面上很多亮麗的數字，但執政四年的代表字是「苦茫翻亂」，代表蔡英文的數字無法反映民眾的感受。

25日，國民黨總統候選人韓國瑜（中）在政見發表會後與副總統候選人張善政（左2）等人一同出面，接受媒體訪問。（中央社）

而宋楚瑜在第一輪發言則是左右開弓，批評國民兩黨或是政治利益算計、或是操控情緒，這樣根本無益於解決問題。綜觀全局，畢竟曾參選總統多次，宋楚瑜的發言倒是最穩當妥貼、少有情緒。

至此，三位候選人之間刀光劍影，猶如一場辯論會。

蔡英文在第二輪發言時回應， 2016年的「苦」，是因國民黨執政末期的政府失能；2017年的「茫」因國際情勢的轉變，台灣也在進行很多改革；2018年的「翻」是因為開始翻轉整個情勢；2019年的「亂」，就是一個背棄了承諾的市長跑出來選，而且言論引起社會很多的爭論。

這場政見發表會少了「發表政見」，仍是藍綠廝殺。（洪嘉徽／多維新聞）

韓國瑜也不甘示弱，批評蔡英文「遇到問題就往上推說是因為前朝馬政府、往下推是國民黨縣市長、往左推到中國大陸抵制，或往右推到國民黨，上推下推左推右推，從來沒面對問題，沒有質疑自己的領導有沒有問題。」

這場雖名為「政見發表會」，但其實和之前的第一場政見發表會有些類似，蔡韓交火，蔡英文儼然是在野黨，猛烈攻擊，對於未來四年的規劃少提，韓國瑜不斷自保，宋楚瑜中規中矩可惜沒什麼人在意他。

通篇看完第二場政見發表會，身為執政者，蔡英文的重點大概如下：批韓，維護《反滲透法》，繼續力推自己「過去政績」（如司法改革）。韓國瑜則是批蔡和維護自己（如蔡英文濫用網軍、罷韓遊行等）。

親民黨總統候選人宋楚瑜（前右）出席發表會。（中央社）

連最後媒體整理出的「藍綠候選人政見發表會金句」，都是兩者互批的內容。兩場政見發表會老酒裝新瓶，仍少了兩個字──未來。

這現象，台灣社會不是看不見，有網民在年輕人常用的台灣論壇發起了一個討論，「第二次的政見發表會有什麼驚人變化嗎？」熱門回答有，「就是批鬥大會」、「講一樣的內容」。

台灣，或「中華民國這個國家」的未來，年輕人或是嘴上不提、或是自我安慰，但不是不在意、更不是不想看到候選人的政見。熟料一次又一次的藍綠廝殺，殺到見骨，但真正殺到的，是老百姓的耐心和期盼。