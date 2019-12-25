【2020台灣大選】轟特偵組是「東廠」　蔡英文政見會重提馬王政爭

台灣2020總統候選人第二場政見發表會今日（25日）登場。針對國民黨總統候選人韓國瑜在會上頻繁提出「重啟特偵組」政見，現任總統蔡英文當場反駁指，當初特偵組不但監聽立法院，還監聽自己的檢察官同仁，目的是要把當時的立法院議長拉下來，直言「甚麼是東廠？這就是東廠」。 蔡英文認為，特偵組被國民黨當成政爭的工具，是特偵組後來被廢掉的原因，韓國瑜說上任後要重新成立特偵組，還稱這是檢調的建議，蔡英文狠酸，「真是讓人無法相信」。

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蔡英文表示，當初特偵組不但監聽立法院，還監聽自己的檢察官同仁，目的是要把當時的立法院議長拉下來，直言「甚麼是東廠？這就是東廠」。（洪嘉徽攝）

蔡英文在25日的政見發表會上，談及司法議題跟司法改革，指出韓國瑜和國民黨近來攻擊民進黨干預司法，但有些指控是捕風捉影、沒有根據，有些則是國民黨刻意把個案政治化。

對於特偵組成立與否的討論，蔡英文表示，每一位檢察官本就有偵查犯罪的職責，韓國瑜說要成立特偵組查弊案的說法，是污辱全台認真的檢察官。蔡英文強調，特偵組當年正是因為被國民黨當成政治鬥爭的工具，所以才被廢掉，並舉馬政府時期的黃世銘案為例，直指是時的特偵組監聽立法院、檢察官同仁，目的就是要把立法院議長拉下來，「黃世銘案是國民黨干預司法的鐵證，而且是法院認證的」。

蔡英文不忘提醒韓國瑜，韓國瑜前次在政見會曾說，將來如果貪污，就把他關起來不要假釋，一天只吃一頓飯，但這句話，要不要講給當初把他引進北農總經理，後來因為焚化爐弊案收賄新台幣3,000萬元，被判刑八年的「政壇大哥聽」？蔡英文表示，身為總統，談司法改革，不是用韓國瑜「斬雞頭髮誓」的方式，這隻能證明韓國瑜把司法議題當作選舉工具，身為總統，應該要從制度面來改善司法的功能和公信力。

韓國瑜12月25日出席第二場政見發表會。（洪嘉徽攝）

蔡英文自言，司法制度的問題是長期累積而來的，非一朝一夕可以改變，所以司改不是把它打掉重練，而是全面調理體質，所以她召開「司法改革國是會議」，依據會議的共識，積極推動立法和制度的改革，政府也每半年向社會提出一次進度報告，強調司改沒有特效藥，只有紮紮實實的去做基本功，並提出四大成果：第一、強化對被害者和弱勢民眾的保護，讓被害者可以參與訴訟，讓被害者的聲音在審判中被聽到；第二、對不適任的司法人員，建立更有效的監督淘汰機制；第三、建立毋枉毋縱的司法制度；第四，建立專業可信的審判制度。

蔡英文重申，許多韓國瑜對她的指控，都是捕風捉影、沒有根據，相關單位也在很多不同的情況下都解釋了，但這兩次政見會，韓國瑜只是忙着講自己的東西，別人說的、澄清的東西，都沒影響他自己的看法，蔡英文暗批，如果一個國家領導人沒有反省能力的話，將會是一個致命的錯誤。