【2020台灣大選】蔡英文嗆韓國瑜天真：北京不會停止打壓台灣

台灣2020年第二場總統候選人政見發表會12月25日登場，蔡英文先發言，開場即「霸氣外露」，直接指責對手韓國瑜錯誤。針對台灣經濟，蔡英文強調，世界不可能忘記台灣，也不會忘記台灣，台灣在大海乘風破浪、勇往直前，但「韓國瑜卻站在浴缸中，還把它當作大海」，更諷刺韓國瑜的國政顧問團是馬政府的633團隊，韓用舊團隊和舊模式，她實在不懂「台灣人民如何發大財」。

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蔡英文出席2020年第二場總統候選人政見發表會，行進間展現自信。（洪嘉徽攝／多維新聞網）

蔡英文在政見發表會中，十分強調台灣經濟在她任內的表現亮眼，諸如台灣30歲以下民眾的支配所得，近年逐漸上升；實質總薪資的成長幅度，也超過過去馬政府的八年、歷史前三高的上市公司税前淨利等，都是在她的任內達成。蔡英文指出台灣現在出口的表現，在美中貿易戰期間，也是亞洲四小龍中最好的，外商跟台商持續加碼投資台灣，2019年第三季經濟成長更達2.99%，比韓國、日本、美國、歐盟表現都好，更展現台灣經濟的韌性。

然而，蔡英文話鋒一轉，反手即對韓國瑜語帶批評，指韓國瑜對經濟比較沒有涉獵，所以倚重他的國政顧問團，但該團隊是馬政府時代的633團隊，她接手執政時，台灣經濟是連續3季的負成長，在她執政下，台灣是連續14季正常長，未來也會繼續成長，從亞洲四小龍最後一名變第一名，韓國瑜用舊團隊、就模式，「我不知道台灣人民如何發大財」。

至於經濟區域集成，蔡英文提醒韓國瑜，北京當局不斷打壓台灣，韓應該很清楚，台灣就算接受九二共識，北京也不會住手，「這件事情，我們不要太天真」，台灣尋求參加CPTPP的努力從沒停止過，以台灣的經濟自由度，台灣是有機會參加CPTPP的第二輪談判。

蔡英文自言，目前雖然因為一時的政治因素，台灣沒機會加入區域集成、簽訂FTA，雖然很遺憾，但這不是世界末日，全力突圍才是關鍵。強調在中美貿易衝突中，台灣的經濟表現比許多簽訂FTA的國家還要好，這可看出台灣經濟的韌性，韓國瑜把台灣跟朝鮮相比，是非常錯誤的類比，而台灣近來的經濟表現，不是運氣好，而是政府在變動中抓到對的方向，台灣未來會持續強化跟其他國家之間經貿關係的鏈接。

此外，蔡英文在第二場證件發表會上，也力陳「一個落實和六大目標」的政見，其「一個落實」是落實兆元投資，帶來強勁的成長動能；「六個目標」則是第一、強化台灣在AI和5G的運用，將台灣打造成亞洲高階製造研發中心。第二、全力發展綠能產業，讓台灣成為亞洲綠色產業的領頭羊、綠色供應鏈最重要的核心。第三、適度放寬金融法規，引來更多國內外投資人才，吸引更多資金到台灣，把台灣打造成亞洲資金調度跟高階管理中心。第四，成立國家融資保障機制，解決融資跟財務困難，順利完成重大投資計畫。第五、用更好的制度，吸引更多優又人才來台灣。第六、進一步落實分配正義，讓經濟發展果實全民共享。