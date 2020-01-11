【2020台灣大選】台學者：選後兩岸關係有可能更加嚴峻

蔡英文以破紀錄的800餘萬票、並以200多萬票的差距擊敗國民黨韓國瑜獲得連任後，她在國際記者會中表示，會秉持不挑釁，且提出「和平、對等、民主、對話」等四項要求，希望北京當局能夠善意回應。 不過，台灣淡江大學大陸所榮譽教授趙春山認為，以蔡英文獲勝的幅度來看，兩岸關係短期內不會變好，反而有機會更加嚴峻。

台灣重要兩岸關係學者趙春山認為，蔡英文此次大勝，有可能會使兩岸關係持續維持僵局。（鄭文翔／多維新聞）

趙春山表示，面對蔡英文的大勝，中共有可能會逐步加大對台施壓的力度與廣度，因為蔡英文在選舉期間的兩岸政策是刻意與國民黨做區隔，採取的是「抗中」的政策，把國民黨塑造成親中政黨；再加上強化主權與香港問題，最終贏得多數。蔡英文會認為贏得了台灣老百姓的認可，可以運用民意，因此在兩岸問題上很難作出任何讓步。在此情況下，除非北京做出妥協，例如「九二共識」上，否則雙方短期內不會有交集。

特別是蔡英文挾着強大民意，也不會容許蔡英文做出妥協。兩岸雙方面不可能會更好，反倒有可能變得更壞。在這個情況下，蔡英文強調要與美國或其他國家交往，繼續獲得美國的協助，一起對抗大陸可能的施壓，因為她沒有辦法。

此外，趙春山認為，蔡英文的自由民主牌確實是勝選的原因，但也不能解釋說，老百姓授權給蔡英文要跟中國大陸硬着幹，社會只是授權給她台灣不接受大陸的「一國兩制」。蔡英文玩恐共牌，對外宣傳如果台灣接受就會跟香港一樣，老百姓當然不願意，操弄亡國感確實得到效果，但絕對不代表就要跟大陸對幹，所以蔡英文在記者會中也強調不會挑釁，但這樣一來，兩岸可能只會繼續僵下去。

另一方面，蔡英文不會挑釁大陸還有一個重要因素在於，民進黨政府的內閣、以及台灣的內政等問題，蔡英文必須做出成績，留下資產給後繼者運用，在這樣的情況下，蔡英文不大可能在兩岸關係上做出什麼樣的成績，因為那屬於無法操之在我的因素，她可以掌握的是在內政。過去四年確實在某些部分做得不好，玩民主、主權是空泛的問題，民生議題才是最實際的，因此蔡英文必須在這方面做出努力，把內部鞏固好，才有機會在兩岸關係上做出開創性的做法。對蔡英文來說，僵局不要變成危機就好，要避免僵局變成危機，做好危機管理。

蔡英文雖表示將不會挑釁中國大陸，但在新的任期中也很難在兩岸關係上開創新局。（洪嘉徽／多維新聞）

至於《反滲透法》已宣布將於1月15日實施，會不會成為民進黨運用的棋子？趙春山認為，事實上，反滲透法當初急於通過的理由究竟為何？若是為了選舉，現在已經大勝，理由消失，若要強力執行，會造成很多麻煩，因為裏面有太多的模糊；如果不是為了選舉，那為什麼又要急於通過？所以裏面存在許多變量。民進黨必須考慮到，若強力執行會不會造成台灣內部社會的傷痕或撕裂？執行後會不會對兩岸交流造成影響？現在考慮《反滲透法》與選前的考慮已經不同，蔡英文與民進黨必須更加謹慎處理。