【2020台灣大選】韓國瑜敗選是「非戰之罪」嗎？

1月11日晚民進黨總統候選人蔡英文以超過800萬選票的得票率創下台灣民主史的記錄，贏得台灣2020總統大選的第15屆台灣總統之位，在蔡英文連任成功的背後，是留給國民黨總統候選人韓國瑜的落寞。

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在與蔡英文的選票差距幾成定數的情況下，當晚8點45分，韓國瑜攜妻女登台，向等在台灣高雄韓國瑜競總一天的支持者及外界宣布這個消息——已經打電話給民進黨總統候選人蔡英文，祝賀她獲得台灣人民4年的授權。也即正式宣布自己敗選。

相比台上紅了眼眶的長女韓冰與神情落寞的妻子李佳芬，韓國瑜則是一臉微笑，他拿着話筒望向台下情緒激動的支持者一連說了十幾個謝謝，而後呼籲冷靜，通報自己敗選的消息。「我只能說，我個人努力不夠，辜負大家對我的期待。」韓國瑜如此為此次的敗選作交待。

在這個平時被戲謔只會空口白話的高雄市長此刻強顏歡笑的神情裏竟有頗為令人動容的真誠，自2018年台灣九合一選舉橫空出世，這位政治素人在過去的一年承受了太多的非議，無論是不喜歡他的網民還是出於選舉等原因而故意製造出來的抹黑效果從未停止，此次敗選，韓不可避免的將再成為話題中心人物，接受外界的評頭論足。

韓國瑜大敗蔡英文是「意外」也不是「意外」，意外是恐怕各方沒想到選票會有如此大的差距，不意外是因為從韓個人來說，其確實有可指摘之處。正如蔡英文所攻擊的，韓國瑜擅長對選民許諾，但是其本人又缺乏政見，並沒有表現出一個「總統」所該具有的統攬全局、務實的作風。然而今次的失利恐怕並非韓國瑜之責，至少不能說是他一個人的「錯」。

韓國瑜的問題在於，韓蔡對比，韓國瑜雖然被指責為「落跑市長」，沒有兑現對高雄市民的承諾，所謂的「發大財」也僅是侷限在「貨品出去」這樣單一的策略。而且在這個選舉過程中口誤練練，政策沒有落地，花未開果未結，基礎不牢就貿然競選總統，失敗並不意外。

但是蔡英文上任4年，全面執政，又做了什麼，島內經濟凋敝，兩岸關係緊張使得台灣人陷入恐慌，邦交漸失，國際空間日益逼仄，這種政績恐怕也很難拿出手，但蔡英文為何能以如此大的優勢領先。

也許北京不想承認，但必須看到的是台灣選民以超過800萬的選票創台灣民主史紀錄投向蔡英文，除卻蔡的確有那樣的運氣和技巧炒作恐中情緒，也不能忽視台灣現實如今存在北京確需要警惕的認同感危機。而這也的確影響了主張「市場靠大陸」的韓國瑜的選情。

但對於國民黨來說，大氣候大環境是他們面臨的政治常態，在無力決斷這種外部因素的環境下，「打鐵自身硬」不失為爭取民心的關鍵，但最令藍營支持者失望的正是國民黨的「不成氣候」。內鬥已經成為國民黨的「標籤」。

深入台南深綠選區參與「立委」選舉的國民黨資深老將洪秀柱，在不敵對手民進黨參選人王定宇後，當即痛嗆國民黨主席吳敦義，「黨主席絕對要為選舉結果負起最大的責任。」這並非洪秀柱敗選後強行挽尊，從其決定台南打擂台來說已是勇氣可嘉，而實在是國民黨內弊病叢生。

「黨內初選的機制原本非常的清楚，但是過程中整個規則改了又改，換了又換，讓大家不知所措，本來很單純的，到最後形成的那麼複雜的局面，造成的就是彼此的隔閡與分裂，是非常遺憾的事情。」洪秀柱在大選當晚即如此自曝家醜，事實上，這早已是公認的事實。如果說洪秀柱當晚的「炮轟」還給國民黨高層留了些枱面，那國民黨副主席郝龍斌在當晚選戰未結束便請辭的感言已足夠具有針對性，「革新，必須從領導中心開始。團結，必須從撼動內心開始。領導中心是全黨團結整合的中心，絕不能是分歧的來源。所以，本黨要重現曙光,重新凝聚支持者向心力及人民的支持，領導中心的角色必須明確化，領導中心廓然大公是黨改造核心中的核心，是重中之重。」

一句「廓然大公」大概已經揭示了國民黨內被認為最為嚴重的內部矛盾。一定程度上說，郭台銘從「榮譽黨員」未滿5月便負氣出走背上分裂國民黨的「污名」是這種原因使然，而韓國瑜被推出參選狙擊蔡英文也是如此原因推動。藍營內部的不團結嚴重影響韓國瑜的選情是不爭的事實。

台灣2020大選就像一次測試，這次試驗試出了韓國瑜或的確還難堪大任，也再次警示了國民黨再不改革或有淪為邊緣政黨的危機，當然也給大陸敲響了警鐘。