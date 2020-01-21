任正非透露華為鴻蒙系統最新情況：已經上網　未來會應用到手機

華為創始人任正非時隔5年後再度出席達沃斯世界經濟論壇，期間，任正非透露了華為鴻蒙系統的最新情況。

據內媒騰訊新聞《一線》1月21日報道，在會議間隙，任正非表示，華為的鴻蒙系統已經上網，未來會應用到華為旗下手機、平板電腦、電視等系列產品。

報道指，在此前的一次對外表態中，任正非曾談及，鴻蒙系統是為物聯網時代準備的，並不確定有沒有這個能力把鴻蒙系統轉化過來，把它當做系統來開放。如此看來，華為對於鴻蒙系統的轉化已經接近成功。

2019年6月，華為證實鴻蒙系統存在，圖為2019年8月9日，華為消費者業務CEO余承東講解鴻蒙系統。（資料圖片）

此前，在2019年12月底，華為消費者業務CEO余承東向員工發布2020年新年信，他提出，2020年華為要堅定打造HMS和鴻蒙生態，重建賽道，重啟長征。

余承東表示，以生存為底線，優先解決海外生態問題。海外雲服務以生態和體驗為核心，不追求短期商業利益，用幾年時間逐步恢復海外業務總量，同時加快構築HMS Core能力，打牢生態基礎。華為要以終端為核心鍛造平台能力，通過智能硬件和開發者生態創新共贏，形成「自研芯片+鴻蒙OS」新體系。

據悉，華為從2012年開始規劃自有操作系統鴻蒙。消息稱，當時，華為公司中央軟件院歐拉實驗室還專門成立華為手機終端操作系統開發部，意在成為谷歌安卓系統的替代品。

任正非2019年9月曾在接受美國《財富》雜誌採訪時就提到，谷歌的安卓系統在全世界有數十億件，Windows在全世界也有數十億件，限制一兩件不會為美國帶來安全影響，應該開放。 被問及「有多大的信心在兩到三年內把鴻蒙打造成一個可以與蘋果系統相媲美的操作系統？」時，任正非表示，應該不需要兩到三年。

他還表示，「如果美國不能開放安卓系統，我們只能自己承擔生態的建設，生態建設不是短時間可以完成的，估計要兩三年時間才能完成。所以，終端想當世界第一的目標短時間內可能不能實現。」

業內專家指出，操作系統做得好不好，主要就是兩個方面，一是性能，二是生態。性能不是問題。華為本身是電信設備的大玩家，在專用操作系統上有非常成功和成熟的經驗，國內的生態也可以慢慢搭建。但在目前的形勢下，華為在海外應用上存在短板，安卓系的APP問題可能為其帶來壓力。

中國工程院院士倪光南也表示，整個市場，需要更好地為國產操作系統發展創造市場支持，完善生態系統。