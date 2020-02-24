【武漢肺炎】因無廳級病房拒送醫　湖北退休廳官遭留黨察看處分

新冠肺炎疫情持續。針對疫情重災區湖北一名退休廳官因病房未達廳級標準而拒就醫一事，當地紀委作出最新回應。

2月24日，湖北省紀委監委通報9起違反疫情防控工作紀律規定、履職履責不力典型問題，其中就包括上述退休廳官陳北洋違規一事。

通報指，湖北省司法廳原巡視員陳北洋違反傳染病防治法規和防控工作規定，在本人及其家人確診新冠肺炎後，不服從集中隔離、入院治療等措施，並違規出入公共場所，影響惡劣。

陳北洋還被指存在違反廉潔紀律、違規多佔政策性住房問題。據此，湖北省紀委監委給予陳北洋留黨察看處分，降至一級調研員退休待遇；並依規處理多佔的政策性住房問題。

稍早前的2月13日，網絡爆料稱陳北洋一家三口感染新冠病毒，拒不配合社區人員，執意居家隔離。後雖同意送醫，但不願坐救護車，由政府公務車接送。

湖北省紀委監委給予陳北洋留黨察看處分，降至一級調研員退休待遇；並依規處理多佔的政策性住房問題。

據媒體報道，因當時醫療資源緊張，院方無法提供廳級標準的單人或雙人病房，陳北洋因此拒絕在院治療，開藥後返家。

報道稱，陳北洋夫婦及兒子2月4日從張家灣搬至湖北省委對面的桃山村省直機關小區居住，2月12日，其本人還多次出門在小區內走動。

2月11日，這一情況被上報給時任湖北省委書記蔣超良，後者在疫情防控會上專門提起這一案例，責成武昌區委書記督辦。

次日晚，湖北省司法廳、社區人員、警方人員和醫護人員登門勸說5小時，當事人拒不開門，後提出要求，即廳級官員要住好醫院且單間，與兒子同住一家醫院，同意醫院上門取樣檢測，如陽性走，否則不走。

檢測後，社區於12日晚將陳北洋住處貼上封條，13日鄰居發現封條斷裂，當事人出門，後住處又被貼上封條。

對於這一情況，鄰居將此事舉報至在武漢督戰的中央指導組，13日下午，工作人員再次登門勸導，經過一個小時的拉鋸，陳北洋同意前往醫院，但拒乘救護車，後坐公務車前往醫院。

除陳北洋外，湖北還有9名官員被處分。對於防疫抗疫，包括中共總書記習近平在內的中共高層始終要求，嚴懲那些不作為、亂作為的官員。近來包括湖北、湖南、黑龍江等地均有官員因防控不力而被處分。