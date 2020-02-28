【新冠肺炎】內地復工遇多重阻力　防疫與經濟難兼得？

武漢肺炎疫情下，內地生產秩序自農曆新年起幾乎停擺，至2月10日各地才陸續開始「有序復工」，但除了外資和「規模以上企業」外，整體復工速度較慢，更不用說市面尚未回復往日繁華和熙來攘往。 2月27日，工業和信息化部副部長張克儉便透露，截至2月26日，全國中小企業復工率為32.8%，有7個省份中小企業的復工率超過了40%。他認為中小企業復工率雖然不高，但在政策引導下已有「積極的變化」。

三星期時間說長不長，說短不短，等到再兩星期回頭看，目前復工緩慢可能是「有序恢復」的表現，但也有可能就是單純的未如人意。現時內地新增病例每日數百宗，湖北外多個省市連續「清零」，所以樂觀推測已經很多，假以時日就能回復常態，而這個「時日」就只再多兩三個星期。

渣打：中小企信心指數創歷史新低

那麼何謂悲觀預測呢？疫情未有明顯「二度爆發」，但各地仍長期處於警戒狀態，前線幹部發出一份又一份的復工文件，但實際行動卻是處處設限，「防疫至上」嵌入公共生活之中，個人減少外出和線下消費，企業為免麻煩而不完全復工，做實體服務的公司更會維持半停運，因為根本沒生意。

在疫情之下，儘管「規模以上」製造業復工率已經接近90%，但是眾多中小服務業、商業企業依然難以恢復經營。（Reuters）

疫情未有再爆發，「經濟緊縮」卻拖延多個月，線上生產和消費填補不了線下損失，最終引致消費不振、投資萎縮、職位削減和信貸惡化，是之為傷及根本的惡性循環。國家現已推出一系列財政和貨幣政策，但如果掉進最壞處境，難免會有一大批企業和員工淪為犧牲品，被經濟緊縮浪潮所淘汰。

必須再三強調，上述是悲觀預測的粗淺推演，所謂劣勢目前限於社會焦慮不安，暫未轉化為失業或破產潮。

彭博便整合百度搜尋數據，指「裁員補償標準」的搜索量從1月開始上漲，並創下了2011年以來最高水平，當中以京滬等經濟樞紐尤為顯著；雖然中央「放水」，渣打銀行卻報告，2月份中國中小企業信心指數（SMEI）降至40.5的歷史新低，有62%的受訪企業表示手上資金只夠生存最多3個月。

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湖北未定前線幹部趨保守

講防疫學理，須兩個潛伏周期共28日錄得零增長，方可宣告取得「偉大勝利」，內地專家便稱，預計疫情等到4月底才受控。講政經現實，如果堅持以清零定義「受控」，拖多兩個月才回復正常運作，難以預計國民還要承受多大的經濟損失，國家又需付出多少成本以防範結構危機。

為甚麼復員這麼難？最明顯是湖北處於「封省」狀態，省內1千萬民工無法上崗，武漢一帶疫情仍嚴峻，其作為華中交通和製造業重鎮，足以影響全國供應鏈運作。「武漢勝則湖北勝，湖北勝則全國勝」，中共的判斷正好反映，一日不解決武漢這個「防疫黑洞」，全國防疫工作都難以「復員」。

設身處地作為前線幹部，中央既要求做好防疫，不容有「武漢第二」，又要求有序復工，維持今年經濟增長目標，兩者字面上沒有衝突，但實際上卻難以平衡。病毒傳播力甚強，潛伏期又長，更偶見無症狀帶原者，致使潛在風險圈極大，大概前線幹部傾向折衷處理，文件上安排復工，行動上繼續「嚴防死守」。

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消費者宅在家「身體很誠實」

公路檢疫站撤掉，企業分批獲准復工，公共交通陸續恢復，當官的做好份內事，國民不配合也沒辦法。有見廣州、北京、重慶均有復工後出事再停工的事例，企業主自然小心謹慎，至於消費者可能在網上和應官方的「漂亮數據」，但在未消退的高壓氣氛下，身體依然很誠實地留在家裡。

經過一連串瞞報和「闢謠」醜聞，部份內地民眾對官方數字有戒心，質疑省市爭相「清零」以邀功，數據不可靠，有網民更指河北和黑龍江轄下縣市有瞞報，呼籲官方澄清。另一方面，日本和韓國疫情急轉直下，國民擔憂病毒會「出口轉內銷」，有輿論更催促中國對日韓封關。

迄今為止，雖然開始志得意滿地宣傳「防疫經驗」，但官方仍未講得出「復員故事」，頂多有官方背景的個別名人提及「疫情常態化」，但官媒遠未至警告各地切勿「過度防疫」，反而提醒「拐點」尚未來到，畢竟一旦出現「二次爆發」，黨政機關的聲譽將會再受重創，所以還是先謀定而後動。