【新冠肺炎】工程院院士張伯禮：除湖北外省市4月底可除下口罩

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮認為，到4月底，全國除湖北外的省市已可除下口罩。

張伯禮認為，除湖北外省市4月底可除下口罩。（津雲）

2月27日，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山表示，有信心於4月底基本控制新冠肺炎疫情。

對此，張伯禮表示，基本同意鍾南山的觀點，「但我更樂觀一些。」他認為，4月底除了湖北以外，全國其他省市就可以摘口罩恢復正常秩序。

不過，張伯禮認為武漢徹底解除執鎖可能還要長一點時間。估計到3月底，當地形勢才會比較明朗。一定要再堅持一個月，因為現在武漢剛剛把「四類人」 （發熱、密接、疑似、留觀）的陣營分清。但是還有一些遺留問題需要逐步解決。方艙醫院的輕症患者還有七千多人，但形勢較好。目前重點是救治重症和危重症患者，也是到3月底形勢才會明朗。「若是樂觀點來看，武漢甚至可以爭取和全國同步解封。」

鍾南山早前表示，有信心4月底基本控制疫情。（新華視頻）

信息不透明等問題需要改善

張伯禮表示，這次疫情暴露出一個很重要的問題，「疫情出現了，誰來報？報給誰？誰來決策？現在機制不順，層層上報、層層審核、層層淡化，到中央那兒就衰減變味兒了。」因此，類似這樣的疫情，應該直報到中央。如果在疫情最初就做出決策，情況要好得多得多。

他又指，現在回過頭來看，新冠肺炎在最開始的去年12月底，人傳人的現象已經很明顯了。醫務人員的感染不是一個，而是一片。那時還有人說是「有限人傳人」，信息不透明，這絕對是錯誤的。檢測機構集中、試劑盒太少，延誤了診斷；防控物資明顯短缺等，都需要改善。

▼按圖學會選購正確口罩，及其他防疫小知識