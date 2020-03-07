【新冠肺炎】《刺針》社論：各國可從中國的抗疫經驗中學習

3月6日，國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表最新社論文章《COVID-19：太少、太晚嗎？》（COVID-19: too little, too late?），文章評價在應對新冠肺炎疫情上，各國可以從中國的經驗中學習。

文章稱，目前，雖然世界衛生組織（WHO）尚未將SARS-CoV-2感染的暴發定義為全球大流行疾病，但是該病毒已被證實可能會傳播到全球大部分國家。義大利北部的疫情暴發已導致當地11個城鎮被官方封鎖，而看到疫情正在以義大利為中心進一步向歐洲大陸蔓延開來時，歐洲政界對待此次疫情的態度開始由震驚轉變為恐懼。隨著全球遏制疫情的視窗期不斷縮小，各國的衛生部長們都開始倉促地採取儘量適宜的措施以延緩病毒的傳播。但是，他們的行動還是相對遲緩且不夠充分。現在真正的危險是，各國在遏制疫情方面已經採取的應對措施太少、太晚。

3月5日，廣州，來自中山大學附屬第一醫院、中山大學孫逸仙紀念醫院和中山大學附屬第三醫院的會診團隊通過網絡為5名新冠肺炎危重症患者看病。（中新社）

文章指出，根據「世衛組織-中國聯合專家考察組」的報告，中國在應對此次新型冠狀病毒疫情中所採取的強有力的公共衛生措施可能是「歷史上最雄心勃勃、最靈活和最積極的疾病控制工作」（the most ambitious, agile and aggressive disease containment effort in history）。雖然對經濟影響巨大，但中國可能因此成功避免了大量的感染病例和死亡病例。文章說，儘管其他國家沒有像中國這樣的對政治和經濟的指揮和控制力度，但是各國政要可以從中國的經驗中學習。然而種種跡象表明，世界各國還並未吸取中國的經驗。

文章說，本次疫情對高收入國家及中低收入國家構成了不同的挑戰，例如撒哈拉以南非洲各國、拉美以及中東國家，並未做好應對疫情的準備。

2月27日，南京市第一醫院的醫護人員手持牌子指引病患。（中新社）

文章指，證據顯示，各國領袖應當更迅速、更積極行動起來，文章引述Xiaobo Yang論文稱，「對疫情的政治應對應反應新冠肺炎帶來的國家安全威脅。」

文章總結到，截至目前，有證據表明中國政府的巨大公共衛生投入已成功挽救了成千上萬人的生命。此時，高收入國家正面臨著各自國內的疫情暴發，各國必須承擔合理的風險並採取更果斷的行動來應對疫情。限制公眾自由可能會對公眾生活和社會經濟帶來短期的負面影響，但是目前各國都應當拋棄對這種負面影響的恐懼，而應堅定而自信地選擇暫時限制公眾自由，並將其作為控制SARS-CoV-2感染傳播的措施之一。