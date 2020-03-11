【肖戰粉絲舉報風波】最高檢機關報刊兩版評論：肖戰本人最應擔責

內地人氣男星肖戰近來捲入輿論當中，其粉絲不滿偶像成為同人小說人物，齊齊聲討小說作者的同時，還舉報了海外同人創作網站「AO3」（Archive of our own），導致該網站在內地被封鎖。 肖戰粉絲的行為激怒大批愛好者和網民，引發肖戰抵制潮。事件中肖戰本人未曾出面表態，但他的工作室曾發出過道歉聲明。 最高人民檢察院的機關報《檢察日報》周三（11日）刊登兩大版共5篇評論，其中一篇評論直指肖戰本人及其團隊是這次網絡暴力事件中最需要承擔責任的一方，更稱「漠視自身社會責任的偶像，都是失格的偶像」。

《檢察日報》3月11日的A6版全版刊登了關於肖戰事件的評論。（網上圖片）

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《檢察日報》的5篇評論文章分別是：《肖戰事件是非曲直如何評說》、《不能任由粉絲喜好毀了同人文化》、《肖戰事件：沒有勝利者的戰爭》、《評判肖戰事件的兩個維度》、《「同人小說」涉及的法律問題》。

撰寫上述評論文章的作者有來自德國慕尼黑大學法學博士和內地律師事務所的律師，也有來自地方檢察院的檢察官和《檢察日報》的評論員。

在《肖戰事件：沒有勝利者的戰爭》一文中，作者法學博士吳一興認為，這次的粉絲集體暴動，以及掀起的網絡暴力巨浪，不能排除肖戰團隊在暗中推波助瀾的可能，又稱「肖戰本人及其團隊才是這次事件中最需要承擔責任的一方」。

文章指出，即使肖戰團隊沒有主動煽動粉絲情緒，從而引發網絡暴力事件，但在粉絲策劃發動大規模舉報行為之前，有著充分溝通渠道的偶像團隊也應該對該類行為的社會影響和危害性有所警覺。

有社會擔當的偶像團隊理應對粉絲進行必要的疏導和安撫，而不是坐視其情緒發酵，直到引發廣泛抵制，甚至是影響其經濟收益之後，才姍姍來遲地發表所謂的道歉。漠視自身社會責任的偶像，都是失格的偶像。 德國慕尼黑大學法學博士吳一興

《檢察日報》3月11日的A5版全版刊登了關於肖戰事件的評論。（網上圖片）

另一篇《不能任由粉絲喜好毀了同人文化》評論文章則說，同人創作是文藝創作的重要溫床，而作為真人同人作品的《下墜》遭到粉絲反對可以理解，惟粉絲顯然沒有認識到，即便這樣於肖戰來說也不全都是無益的，反而採取了過激的抗議行為。即便侵犯名譽權，也只能肖戰自己提起訴訟，而非由粉絲越俎代庖。

由廣州市黃埔區檢察院檢察官鄭帆寫的《評判肖戰事件的兩個維度》評論文章則提到，在符合法律規定的前提下，同人作品的出現和「同人圈」的形成發展應當是值得鼓勵的文化現象。但同人作品對原作品依附性較強，其所面臨的法律風險也比一般文學作品要高。

評論指出，有些同人作品打著同人的旗號，實際上傳播的卻是淫穢等非法內容，因此對肖戰粉絲的舉報行為要客觀評價，只要其不是誣告陷害，應對此持肯定的態度。

評論稱，AO3平台的部分作品確實存在很大爭議，有可能已經違反了中國的相關法律法規。對境外網站中方沒有執法權，因此依法採取措施阻斷傳播則是可以預見的結果。

（綜合報道）